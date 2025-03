Liga: il Real sorpassa di nuovo l'Atletico, il Valencia esce dalla zona retrocessione

Barcellona 10 marzo 2025 - Nonostante non abbia disputato la propria partita, il Barcellona ha conservato il primato solitario e ora quell'asterisco può essere un bellissimo trampolino di lancio per la fuga scudetto. Il Real Madrid vince il proprio derby madrileno contro il Rayo Vallecano, mentre l'Atletico cade contro il Getafe nel suo, perdendo così il secondo posto in graduatoria. Sempre più accesa la lotta per le posizioni europee, dove le due sivigliane non smettono di scalare la graduatoria, mentre il Valencia vince ed esce per la prima volta da ottobre dalla zona retrocessione.

L'esito delle partite del fine settimana

Nel weekend di calcio spagnolo fa notizia il rinvio della sfida di Montjuic tra Barcellona e Osasuna. Parte dai blaugrana la richiesta di rinvio del match a causa della prematura scomparsa da parte di uno dei membri dello staff medico. La federcalcio spagnola insieme al club di Pamplona accetta la richiesta del club catalano, per questo non si disputa il match della capolista. Scendono in campo invece in due derby madrileni, ma non uno contro l'altro Real e Atletico Madrid. I blancos superano per 2-1 il Rayo Vallecano, in una partita dove non riescono a prendere il largo nel punteggio, nonostante le tante occasioni costruite; vengono invece ribaltati i colchoneros, per 2-1 in trasferta dal Getafe, sconfitti nel recupero, dopo il vantaggio di Sorloth, poi il rosso per Correa e la rimonta degli azzurri sul finale.

Nella lotta per l'Europa l'Atheltic Club di Bilbao viene fermato sul pari dal Maiorca per 1-1, mentre il Villareal addirittura cade nella trasferta di Vitoria-Gasteiz contro il Deportivo Alaves per 1-0.

Vincono invece le due sivigliane il Real Betis supera di misura al Benito Villamarin il Las Palmas, non senza sofferenza, mentre il Siviglia si impone nei Paesi Baschi contro la Real Sociedad per 0-1. Il Celta Vigo fa la sua parte e resta a ridosso delle posizioni europee superando il Leganes per 2-1, mentre il Valencia vince la sua sesta gara in stagione a Mestalla: battuto in rimonta il Valladolid per 2-1 e per la prima volta da ottobre i valenziani fanno capolino fuori dalla zona retrocessione. In campo nel posticipo del lunedì sera Espanyol contro Girona.

Risultati La Liga giornata 27

Celta Vigo-Leganes 2-1; 19' Rosier (L), 26' Mingueza (C) 45+1' Gonzalez (C).

Dep. Alaves-Villareal 1-0; 11' Sanchez.

Valencia-Real Valladolid 2-1; 7' Lopez (V), 40' Latasa (R), 58' Sadiq (V).

Getafe-Atletico Madrid 2-1; 75' rig. Sorloth (A), 88' e 90+2' Arambarri (G).

Real Madrid-Rayo Vallecano 2-1; 30' Mbappé (R), 34' Vinicius Jr. (R), 45+2' Diaz (V).

Real Betis-Las Palmas 1-0; 65' Llorente.

Athletic Club-Maiorca 1-1; 56' Raillo (M), 58' N. Williams (A).

Real Sociedad Siviglia 0-1; 46' Ejuke.

Espanyol-Girona: lunedì ore 21.15;

Barcellona-Osasuna posticipata a data da destinarsi.

Classifica La Liga giornata 27

Barcellona* 57, Real Madrid 57, Atletico Madrid 56, Athletic Club 49, Villareal* 44, Real Betis 41, Mairoca 37, Rayo Vallecano 36, Celta Vigo 36, Siviglia 36, Real Sociedad 34, Getafe 33, Osasuna* 33, Girona* 32, Espanyol** 27, Valencia 27, Leganes 27, Dep. Alaves 26, Las Palmas 24, Real Valladolid 16. (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).