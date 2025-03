Risultati Bundesliga: in vetta perdono tutte tranne il Mainz, si riaccende la lotta salvezza

Berlino 10 marzo 2025 - Se uno avesse letto le partite di questa giornata avrebbe senza dubbio descritto la venticinquesima giornata di Bundesliga come interlocutoria. Tanti scontri a centro classifica e diversi testa-coda sparsi per la graduatoria. Invece il responso del campo ha raccontato di un weekend ricco di sorprese nel calcio tedesco, a partire dai tre ko patiti dalle tre primatiste, mentre il solo Mainz in zona Champions League è riuscito a ottenere il bottino pieno, arrivando così al terzo posto in classifica. Tre cadute a sorpresa che hanno riacceso la fiamma della speranza per alcune squadre in piena lotta per non retrocedere, mentre in mezzo al gruppo resta un alto livello di incertezza, con tante squadre compatte in pochissimi punti.

L'esito delle partite del fine settimana

Il weekend di calcio tedesco si è aperto il venerdì sera, quando proprio il Mainz ha trionfato per 3-1 sul campo del Monchengladbach. Una prestazione eccellente da parte dei biancorossi trascinati dal solito Amiri, che conferma la formazione di Magonza come la sorpresa più incredibile di questa stagione di calcio tedesco. Il successo vale il sorpasso sull'Eintracht Francoforte in classifica, in virtù del ko delle aquile di Germania contro l'Union Berlino per 1-2.

Nel pomeriggio di sabato invece cadono a sorpresa le prime due della classe. Il Bayern Monaco si fa ribaltare dal Bochum per 2-3 all'Allianz Arena, in un vero e proprio suicidio sportivo. Dopo il doppio vantaggio bavarese, con tanto di rigore sbagliato da Gnabry tra le due marcature, l'espulsione di Palhinha al 42' complica la vita dei ragazzi di Kompany, poi recuperati e superati dai biancoblu della Vestfalia. La formazione di Xabi Alonso invece non trova mai la quadratura del cerchio contro il Werder Brema e con un gol per tempo perde 0-2 alla Bay Arena. Resta immutato così il +8 in classifica del Bayern in classifica.

Al centro della graduatoria si registrano i pareggi di Stoccarda e Wolfsburg rispettivamente contro Kiel (2-2) e St. Pauli (1-1), mentre il Borussia Dortmund perde di misura in casa contro l'Augsburg 0-1. Il big match della giornata sulla carta era quello dell'Europa Park Stadion tra Friburgo e Lipsia, terminato però a reti bianche. Il posticipo che ha chiuso la giornata è stato il pari in zona salvezza tra Hoffenheim e Heidenheim.

Risultati Budesliga giornata 25

Borussia Mon.-Mainz 1-3; 39' Nebel (M), 49' Kohr (M), 73' Lainer (B), 77' Amiri (M).

Wolfsburg-St. Pauli 1-1; 38' Van Der Heyden (S), 71' rig. Amoura (W).

Bayer Leverkusen-Werder Brema 0-2; 7' Schmid, 90+4' Nijnmah.

Holstein Kiel-Stoccarda 2-2; 15' Lewelling (S), 30' e 46' Skrzybski (K), 55' Demirovic (S).

Borussia Dortmund-Augusta 0-1; 23' Gouweleeuw.

Bayern Monaco-Bochum 2-3; 14' e 28' Guerreiro (Bay), 31' Medic (Boc), 51' Sissoko (Boc), 71' Bero (Boc).

Eintracht Francoforte-Union Berlino 1-2; 13' Batshuayi (F), 62' Querfeld (U), 78' Woo-Yeong (U).

Hoffenheim-Heidenheim 1-1; 34' Tabakovic (Hof), 65' Zivzivadze (Hei).

Classifica Bundesliga giornata 25

Bayern Monaco 61, Bayer Leverkusen 53, Mainz 44, Eintracht Francoforte 42, Friburgo 41, RB Lipsia 39, Wolfsburg 38, Stoccarda 37, Borussia Mon. 37, Borussia Dortmund 35, Augsburg 35, Werder Brema 33, Hoffenheim 26, Union Berlin 26, St. Pauli 22, Bochum 20, Kiel 17, Heidenheim 16.