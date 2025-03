Barcellona-Osasuna il 27 marzo, ma i blaugrana non ci stanno

Barcellona, 17 marzo 2025 – Il Barcellona si prepara ad una ripresa di stagione tutt'altro che tranquilla. I blaugrana sono arrivati alla sosta nazionale nel miglior modo possibile, con la vittoria contro l'Atletico Madrid in rimonta che ha permesso a Flick e i suoi di agganciare in vetta il Real. Qualche giorno prima, inoltre, è arrivata la qualificazione ai quarti di Champions League dopo il successo in casa contro il Benfica. L'ex tecnico del Bayern Monaco e della nazionale tedesca dovrà lavorare al meglio con i giocatori che sono rimasti a Barcellona, dato che per i blaugrana la ripresa della stagione avverrà prima rispetto alle altre squadre. Tra soli dieci giorni, infatti, Yamal e compagni torneranno in campo per recuperare la gara contro l'Osasuna, che è stata annullata lo scorso 8 marzo a seguito della morte del medico della squadra Carles Miñarro. Dato il calendario fittissimo al quale andrà incontro il Barcellona, che sarà impegnato anche in Champions League e in Coppa del Re oltre che in Liga, la federazione spagnola ha optato per recuperare la gara giovedì 27 marzo, decisione che è stata accolta tutt'altro che favorevolmente dalla dirigenza blaugrana. Il Barcellona, infatti, ha visto tantissimi giocatori partire per gli impegni con le rispettive nazionali, tra i quali Raphinha e Araujo. Questi due saranno impegnati rispettivamente con il Brasile e l'Uruguay per la qualificazione ai Mondiali del 2026 poco prima della data del recupero della partita contro l'Osasuna, perciò non saranno a disposizione di Flick in vista della gara di campionato contro la squadra di Pamplona. Queste assenze saranno tutt'altro che banali: Araujo si è ripreso dall'infortunio ed è tornato perfettamente all'interno delle rotazioni di Flick, mentre Raphinha è uno dei trascinatori di questo Barcellona, con ben 27 reti e 21 assist in 42 gare stagionali. Per questo, i blaugrana hanno annunciato che presenteranno un ricorso per spostare la data del recupero contro l'Osasuna, anche in vista del peso del match. Qualora Flick e i suoi dovessero riuscire a portare a casa i tre punti, infatti, staccherebbero il Real Madrid e salirebbero in testa in solitaria, per poi cercare la fuga nelle giornate successive. In ogni caso, soltanto nei prossimi giorni si scoprirà di più sulla vicenda, ma la squadra catalana sembra orientata a non mollare di un centimetro per avere una decisione favorevole.