Risultati Liga: Barcellona vince contro l'Atletico e risponde al successo del Real Madrid

Madrid 17 marzo 2025 - Una reazione nervosa lanciata dall'uomo di maggior esperienza, a trascinare tutti quei giovani talenti, che già adesso fanno girare la testa ai migliori difensori d'Europa e del Mondo. La giornata numero 28 di Liga si conclude con una rimonta pirotecnica che vale la permanenza al primo posto al Barcellona, a discapito dell'Atletico Madrid. I Colchoneros perdono contatto con i Blaugrana e il Real, vincente nella sua trasferta contro il Villareal. In zona Europa continuano a vincere Real Betis e Maiorca. Continuano a cambiare le gerarchie in zona salvezza: il Valladolid sempre più vicino alla Liga 2, mentre ci sono cinque squadre in tre punti per le ultime due posizioni da retrocessione.

L'esito delle partite fine settimana

Due partite di copertina per La Liga in questa ventottesima giornata che hanno assegnato punti pesanti nella lotta al titolo. Il Barcellona soffre, va sotto di due reti, ma negli ultimi venti minuti trova la quadra e ribalta l'Atletico Madrid nella sfida del Civitas Metropolitano. Finisce 2-4 per i ragazzi di Hansi Flick: primo ko stagionale in casa per i Colchoneros, i quali ora cadono a -4 dal primo posto. Tiene il ritmo invece il Real Madrid, che nella sfida del tardo pomeriggio di sabato supera a propria volta in rimonta il Villareal per 1-2. Blancos sotto il segno di Mbappé: doppietta che vale la permanenza al primo posto al fianco proprio del Barça in attesa del recupero della sfida contro l'Osasuna dei catalani.

Approfitta del ko del sottomarino giallo l'Athletic Club di Bilbao. I baschi superano di misura il Siviglia per 0-1 nella trasferta in Andalusia. Un rigore fallito non ostacola la squadra di Valverde, con la vittoria maturata nel finale, ora aumenta il margine sulle rivali alle spalle del quarto posto degli Zurigorriak. Perdono i biancorossi di Siviglia, non i biancoverdi. Il Real Betis supera 2-3 in rimonta il Leganes, ribaltando nell'ultima mezz'ora il doppio svantaggio, grazie al talento dei suoi interpreti e alcuni regali della difesa di casa. In zona Europa successi anche per il Celta Vigo 0-1 sul Valladolid e del Maiorca per 2-1 sull'Espanyol. Pari invece a Madrid tra Rayo Vallecano e Real Sociedad: un 2-2 che rallenta entrambe le squadre in un gruppo compattissimo in lotta per gli ultimi posti che assegnano posizioni per le coppe continentali.

Continua il momento no dell'Osasuna, quinta gara senza vittoria, sconfitta in casa per 1-2 dal Getafe e ora molto vicina, la squadra di Pamplona, a venire risucchiata dalla lotta salvezza. Dietro infatti continuano a fare punti, facendo lievitare la quota salvezza. Las Palmas e Deportivo Alaves, dopo una sfida davvero emozionante per la permanenza nella massima serie, pareggiano per 2-2. Il Valencia da parte sua continua il suo momento positivo, pareggiando nella trasferta di Montilivi contro il Girona per 1-1

Risultati La Liga giornata 28

Las Palmas-Dep. Alaves 2-2: 7' Martinez (D), 63' Guridi (D), 90' rig. Silva (L), 90+5' Moleiro (L).

Real Valladolid-Celta Vigo 0-1: 83' rig. Alonso.

Maiorca-Espanyol 2-1: 53' aut. Muriqi (E), 65' Asano (M), 90+7' rig. Muriqi (M).

Villareal-Real Madrid 1-2: 7' Foyth (V), 17' e 23' Mbappé (R).

Girona-Valencia 1-1: 58' Lopez (V), 64' Stuani (G).

Leganes-Real Betis 2-3: 29' e 44' Raba (L), 64' rig. Isco (R), 78' Bakambu (R), 82' Cucho Hernandez (R).

Sivilgia-Athletic Club 0-1: 84' Yeray.

Rayo Vallecano-Real Sociedad 2-2: 20' Zubimendi (RS), 58' Trejo (RV), 72' Diaz (RV), 80' Markiezurrena (RS).

Osasuna-Getafe 1-2: 45' rig. Budimir (O), 55' e 71' Terrats (G).

Atletico Madrid-Barcellona 2-4: 45' Alvarez (A), 70' Sorloth (A), 72' Lewandowski (B), 78' e 90+8' Torres (B), 90+2' Yamal (B).

Classifica La Liga giornata 28

Barcellona* 60, Real Madrid 60, Atletico Madrid 56, Athletic Club 52, Villareal* 44, Real Betis 44, Mairoca 40, Celta Vigo 39, Rayo Vallecano 37, Siviglia 36, Getafe 36, Real Sociedad 35, Girona 34, Osasuna* 33, Espanyol* 28, Valencia 28, Dep. Alaves 27, Leganes 27, Las Palmas 25, Real Valladolid 16. (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).