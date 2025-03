Risultati Ligue 1: Psg al match point per il titolo

Parigi 17 marzo 2025 - Il Paris Saint-Germain sarà campione di Francia per la quarta stagione consecutiva, l'undicesima in tredici anni. Manca ancora l'aritmetica, ma già nella prima gara dopo la pausa i parigini si giocheranno il primo match point per il trofeo. La squadra di Luis Enrique spegne le residue speranze di rimonta del Marsiglia vincendo con autorità lo scontro diretto del Parco dei Principi e con due punti nelle ultime 8 giornate riusciranno a ottenere il titolo. Accesa invece la lotta Champions League, con i successi di Monaco, Lione e Strasburgo. In zona salvezza non arriva al termine la sfida tra Montpellier e St. Etienne per i disordini causati dai tifosi di casa.

L'esito delle partite fine settimana

La giornata numero 26 di calcio francese si apre con una sorpresa. Una settimana dopo la sconfitta con il Lione, si ferma nuovamente il Nizza. Pari 1-1 per la squadra della Costa Azzurra contro l'Auxerre, giocando il finale di gara con un uomo in meno. Addirittura battuto il Lille nella trasferta di Nantes: successo prezioso in chiave salvezza per i gialloverdi, merito della rete di Mostafa Mohamed. Il Monaco invece supera per 0-2 in trasferta l'Angers e torna a bussare in zona Champions League, risalendo per al terzo posto.

Secondo successo consecutivo per il Lens, dopo la brutta parentesi di ben quattro sconfitte di fila. Superato di misura il Rennes, squadra in grande risalita nella metà di destra della graduatoria per 1-0. Anche senza allenatore in panchina, a causa dei 6 mesi di squalifica che sta scontando Paulo Fonseca, il Lione continua a segnare e vincere. Altra goleada per la formazione della Francia orientale, sono quattro le reti segnate anche contro il Le Havre, per un risultato finale di 4-2. Pareggio a reti bianche invece tra Stade Brest e Stade Reims.

Lo Strasburgo non abbandona l'idea dell'Europa e anzi con il successo per 2-1 sul Tolosa accorcia sempre più la graduatoria in vetta. Non riesce invece il Marsiglia a riaccendere però le proprie speranze di titolo. La squadra di Roberto De Zerbi cade a Parigi per 3-1 e vede la forbice tra primo e secondo posto allungarsi fino al +19 Psg. Troppo più forte, troppo più emotivamente carica e troppo più in forma la squadra di Luis Enrique. I parigini si divertono e fanno divertire, con questa vittoria per altro nella prossima giornata si potranno giocare anche il primo match point scudetto con sette giornate di anticipo. Bastano due punti più del Marsiglia, 5 nel complesso, per festeggiare il titolo numero 13 della propria storia, il quarto consecutivo e il decimo in dodici anni. Dalla gloria di Parigi ai problemi del Montpellier, la squadra arancio e blu non termina la gara casalinga contro il St. Etienne a causa dei tafferugli causati dai propri tifosi. Sullo 0-2 dei biancoverdi la protesta dei supporter dello Stade de la Mosson diventa violenta, costringendo l'arbitro Letexier a sospendere a 30' dalla fine la gara.

Risultati Ligue 1 giornata 26

Nizza-Auxerre 1-1: 37' Guessand (N), 90+4' Aye (A).

Nantes-Lille 1-0: 83' Mostafa Mohamed.

Angers-Monaco 0-2: 77' Biereth, 88' Akliouche.

Lens-Rennes 1-0: 47' Said.

Ol. Lione-Le Havre 4-2: 22' rig. Lacazette (O), 31' rig. Toure (L), 45+1' Casimir (L), 78' Fofana (L), 82' Mikautadze (L), 90+4' Almada (L).

Strasburgo-Tolosa 2-1: 3' Magri (T), 47' Lemarechal (S), 54' Andrey Santos.

Montpellier-Nantes 0-2: (sospesa al 61' per disordini delle tifoserie): 11' e 53' Stassin.

Stade Brest-Stade Reims 0-0.

Psg-Marsiglia 3-1: 17' Dembele (P), 42' Mendes (P), 51' Gouiri (M), 76' aut. Lirola (P).

Classifica Ligue 1 giornata 26

Psg 68, Marsiglia 49, Monaco 47, Nizza 47, Ol. Lione 45, Lille 44, Strsburgo 43, Lens 39, Stade Brest 37, Tolosa 34, Auxerre 32, Rennes 29, Nantes 27, Angers 27, Stade Reims 23, Le Havre 21, St. Etienne* 20, Montepellier* 15 (ndr un asterisco per ogni partita da recuperare).