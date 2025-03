Arsenal-Chelsea in tv e in streaming: dove vedere il big match di Premier

Londra, 16 marzo 2025 – La Premier League chiude in grande stile prima della sosta: Arsenal e Chelsea sono pronti a darsi battaglia nella cornice dell'Emirates Stadium, con il fischio d'inizio in programma oggi per le 14:30. Questa sarà una gara importante per la stagione di entrambe le squadre, pienamente in lotta per i rispettivi obiettivi. I gunners si trovano al secondo posto in classifica, il Liverpool dista quindici punti e ormai sembra imprendibile, ma il Nottingham Forest alle spalle ha ripreso a correre, perciò è vietato abbassare la guardia. In questo turno di Premier, infatti, i Tricky Trees hanno trovato la seconda vittoria di fila sconfiggendo per 4-2 l'Ipswich Town al Portman Road e si sono portati pericolosamente a -1 dalla seconda posizione. In più, in campionato Arteta e i suoi non vincono da tre gare (due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre uscite), perciò vincere è importante anche per dare una scossa mentale alla squadra e per evitare di caricare di tensione l'imminente pausa per le nazionali. L'Arsenal è reduce dal passaggio del turno in Champions League contro il PSV.

Dall'altra parte ci sarà un Chelsea che ha rialzato la china dopo un momento difficile, centrando due vittorie consecutive nelle ultime due gare di Premier League. Maresca e i suoi sono quarti con 49 punti conquistati finora, a +1 sul Manchester City quinto ma a -5 dal Nottingham Forest terzo. Anche i blues hanno fatto il loro dovere in Europa, eliminando il Copenaghen e qualificandosi ai quarti di finale di Conference League. Vincere in casa dell'Arsenal significherebbe tanto, dato che Maresca potrebbe portarsi a soli tre punti da Arteta e rientrare in lotta per la seconda posizione. Inoltre, garantirebbe al Chelsea un buon margine dal Manchester City, che tornerebbe a -4.

Le probabili formazioni di Arsenal – Chelsea

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Merino, Trossard. All. Arteta.

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Fofana, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Neto, Palmer, Sancho; Nkunku. All. Maresca.

Dove vedere Arsenal-Chelsea in tv e in streaming

Arsenal – Chelsea sarà visibile oggi, 16 marzo, dalle 14:30 su Sky al canale Sky Sport Uno, ma anche in streaming su Sky Go e NOW