Ligue 1: Psg sempre più campione, Marsiglia e Nizza ko nella lotta Champions

Parigi 10 marzo 2025 - Non è ancora il successo aritmetico, ma è chiaro che il titolo del massimo campionato in Francia tornerà tra le vie di Parigi. Il Psg non stecca la propria sfida in campionato, mentre Marisglia e Nizza sbattono rispettivamente contro Lens e Lione, riaccendendo sempre più la lotta alle spalle dei parigini per le posizioni da Champions League e non solo. In fondo alla graduatoria invece non si muove nulla con appena due squadre a fare punti tra le ultime sette in classifica.

L'esito delle partite del fine settimane

Come ormai succede da diversi anni a questa parte, la lotta per lo scudetto in Francia è una corsa solitaria verso il trionfo, in attesa solo di conoscere quando, non se, le rivali cederanno il passo. Il Psg continua a vincere e lo fa anche contro il Rennes per 1-4 festeggiano il trionfo numero 20 su venticinque in campionato, dove ancora sono imbattuti. Cedono il passo invece sia Marsiglia, sia Nizza, le prime due inseguitrici in graduatoria, sconfitte rispettivamente da Lens (0-1) e Lione (0-2) nei due veri big match di questa giornata. Ora sono addirittura 16 i punti di vantaggio della squadra di Luis Enrique sulle principali rivali. Questi due ko invece, se uniti al pareggio del Monaco e al successo del Lille contro Tolosa (1-1) e Montpellier (1-0), compattano la classifica in zona Europa. Cinque squadre in sette punti e gerarchie per Champions, Europa e Conference League ancora tutte da stabilire.Coltivano ancora speranze di rientro in classifica sulle posizioni di vertice anche Strasburgo, Lens e Stade Brest. I primi hanno superato per 0-1 in trasferta il Nantes, i rosso e oro come scritto in precedenza hanno superato la squadra di De Zerbi, mentre i biancorossi visti anche in Champions quest'anno si sono imposti per 2-0 sull'Angers. L'ultima partita del weekend ha visto Le Havre e St. Etienne pareggiare per 1-1, in una sfida nella zona rossa tra due squadre che hanno fallito l'appuntamento della vittoria, non riuscendo così a rialzarsi al di fuori delle ultime tre posizioni in classifica.

Risultati Ligue 1 giornata 25

Tolosa-Monaco 1-1; 17' Minamino (M), 90+1' Magri (T).

Rennes-Psg 1-4; 27' Barcola (P), 50' Ramos (P), 53' Brassier (R), 90+1' e 90+4' Dembele (P).

Lille-Montpellier 1-0; 50' David.

Ol. Marsiglia-Lens 0-1; 90+4' El Aynaoui.

Stade Brest-Angers 2-0; 19' Sima, 60' Faivre.

Stade Reims-Auxerre 0-2; 15' Bair, 24' Traore.

Nantes-Strasburgo 0-1; 79' Lemarchal.

Le Havre-St. Etienne 1-1; 10' Stassin (S), 45+1' Touré (L)

Nizza-Ol. Lione 0-2; 78' Cherki, 83' Nuamah.

Classifica Ligue 1 giornata 25

Psg 65, Marsiglia 49, Nizza 46, Monaco 44, Lille 44, Lione 42, Strsburgo 40, Lens 36, Stade Brest 36, Tolosa 34, Auxerre 31, Rennes 29, Angers 27, Nantes 24, Stade Reims 22, Le Havre 21, St. Etienne 20, Montepellier 15.