Atletico Madrid-Barcellona: probabili formazioni e dove vederla in tv

Madrid, 16 marzo 2025 – L'ultimo atto della Liga prima della sosta per le nazionali sarà lo scontro ad alta quota tra l'Atletico Madrid di Simeone e il Barcellona di Flick. Le due squadre sono separate solo da un punto: i blaugrana (con una gara in meno) si trovano a quota 57, mentre i colchoneros a 56. Tuttavia, le compagini arrivano alla partita con due stati d'animo completamente opposti. Il Barcellona è tornato ad essere una macchina da guerra: nelle ultime sei gare di campionato sono arrivate sei vittorie, che hanno permesso a Yamal e compagni di scalare la classifica e di reinserirsi prepotentemente in lotta per la vittoria finale. In più, in settimana è arrivata la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, che vedranno i blaugrana impegnati contro il Borussia Dortmund.

Se per Flick e i suoi il momento è decisamente positivo, Simeone non può dire lo stesso. L'Atletico Madrid, infatti, ha incassato una sconfitta nell'ultima gara di campionato contro il Getafe, che ha rallentato la corsa verso il primo posto. Il ko più pesante, in ogni caso, è quello rimediato nel doppio confronto con il Real Madrid agli ottavi di Champions League, maturato a seguito dei calci di rigore dopo il pareggio assoluto tra le due squadre. Dopo aver sbloccato la sfida con la rete di Gallagher in apertura, i colchoneros hanno avuto la peggio dai tiri dal dischetto, con Alvarez che si è visto annullare un gol a causa del doppio tocco dopo essere scivolato durante la battuta. La partita di questa sera è importante anche per quanto riguarda il fattore mentale, dato che, in caso di sconfitta, l'Atletico Madrid scivolerebbe a -4 dal Barcellona in vetta. Il precedente confronto tra le due squadre, lo scorso 21 dicembre, ha visto il trionfo dell'Atletico Madrid grazie alla rete di Sorloth allo scadere.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid – Barcellona

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Marcos Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, Barrios, De Paul, Samuel Lino; Alvarez, Griezmann. All. Simeone.

Barcellona (4-3-3): Szczesny; Kounde, Cubarsi, I. Martinez, Balde; Dani Olmo, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Lewandowski, Raphinha. All. Flick.

Dove vedere la partita in tv

Atletico Madrid-Barcellona sarà visibile dalle 21 di oggi in streming su DAZN.