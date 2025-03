Risultati Bundesliga: il Bayern si ferma a Berlino, Leverkusen si riavvicina a -6

Berlino 16 marzo 2025 - Si riaccende la lotta in vetta nel campionato tedesco, si accorciano le distanze e gli inseguitori tornano a vedere in modo più nitido i fuggitivi. Il Bayer Leverkusen batte un colpo e dopo l'eliminazione in Champions League accorcia in classifica sul Bayern Monaco e prova a tenere viva la fiammella della speranza per il titolo. Rallenta anche il Mainz, fermato sul pari dal Friburgo in una partita che vale punti preziosi per la lotta al quarto posto, mentre in coda c'è ancora vita per l'Heidenheim, i quali festeggiano la loro quinta vittoria stagionale.

L'esito delle partite del fine settimana

È stata una giornata ancora ricca di sorprese quella di calcio tedesco. Dopo il derby in Champions League che ha visto il Bayern approdare ai quarti di finale a discapito del Leverkusen c'era tanto interessa circa quale squadra avrebbe reagito meglio in campionato. I bavaresi vengono fermati nella trasferta contro l'Union Berlino, rimanendo impantanati sull'1-1 nella Capitale. Prestazione coraggiosa da parte dei giallorossi capaci di non soccombere allo svantaggio, dopo un primo tempo dove i giganti della Baviera potevano anche dilagare. Festeggia invece il Leverkusen, che nel suo posticipo della domenica sera riesce ad avere ragione dello Stoccarda in un match pirotecnico, terminato per 3-4, dove le aspirine hanno dovuto rincorrere gli avversari, fino al sorpasso nel finale firmato da Schick.

La giornata numero 26 si è però aperta con un successo prezioso in zona salvezza da parte del St. Pauli contro l'Hoffenheim. I biancorossi non sono stati però gli unici a vincere in fondo alla graduatori: lo fa anche l'Heidenheim contro il Kiel, spezzando un'astinenza in Bundesliga che durava dall'inizio di gennaio. Non riesce invece a dare seguito agli ottimi risultati recenti il Bochum sconfitto per 1-3 in casa dal Francoforte, mentre le Aquile di Germania volano nuovamente al quarto posto in classifica, agganciando il Mainz. I biancorossi infatti non sono riusciti ad avere ragione del Friburgo: è 2-2 il risultato della sfida giocata a Magonza valevole punti preziosissimi nella lotta alla Champions League.

Continua il momento no del Borussia Dortmund: i gialloneri hanno festeggiato in settimana il passaggio ai quarti di finale di Champions League, ma non riescono a riprendere ritmo in campionato. Alla Red Bull Arena vince il Lipsia per 2-0. Le ultime partite della giornata di campionato hanno visto il successo dell'Augusta per 1-0 contro il Wolfsburg e la grande partita del Borussia Moenchengladbach, il quale supera il Werder Brema in trasferta per 2-4.

Risultati Bundesliga giornata 26

St. Pauli-Hoffenheim 1-0: 51' Weisshaupt.

Augusta-Wolfsburg 1-0: 53' Tietz.

Mainz-Friburgo 2-2: 34' Burkardt (M), 58' Gregoritsch (F), 74' Hanche-Olsen (M), 79' Kubler (F).

Union Berlino-Bayern Monaco 1-1: 75' Sane (B), 83' Hollerbach (U).

Werder Brema-Borussia Mon. 2-4: 7' rig. 28' Plea (B), 39 Schmid (W), 45+1' rig. Andre Silva (W), 47' Plea (B), 81' Kleindienst (B).

RB Lipsia-Borussia Dortmund 2-0: 18' Simons, 48' Openda.

Bochum-Eintracht Francoforte 1-3: 27' Kristensen (F), 32' Bahoya (F), 73' Holtmann (B), 90+6' Batshuayi (F).

Heidenheim-Holstein Kiel 3-1: 33' Pieringer (H), 47' Zivzivadze (H), 87' Herres (K), 90+3' Conteh (H).

Stoccarda-Bayer Leverkusen 3-4: 15' Demirovic (S), 48' Woltemade (S), 56' Frimpong (B), 62' aut. Xhaka (S), 68' Hincapié (B), 88' aut. Stiller (B), 90+4' Schick (B).

Classifica Bundesliga

Bayern Monaco 62, Bayer Leverkusen 56, Mainz 45, Eintracht Francoforte 45, RB Lipsia 42, Friburgo 42, Borussia Mon. 40, Wolfsburg 38, Augusta 38, Stoccarda 37, Borussia Dortmund 35, Werder Brema 33, Union Berlin 27, Hoffenheim 26, St. Pauli 25, Bochum 20, Heidenheim 19, Kiel 17.