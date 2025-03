Premier League: all'Arsenal il derby di Londra. Newcastle vince Coppa di Lega

Londra 17 marzo 2025 - Solo otto partite nel weekend di calcio inglese, questo perché nella serata di domenica Liverpool e Newcastle si sono contesi un trofeo nella finale di Coppa di Lega inglese. In campionato invece due derby di Londra, quasi a compensare l'assenza di due sfide dal calendario. Vince l'Arsenal nella sfida all'Emirates contro il Chelsea, consolidando il proprio secondo posto a -12 dal Liverpool, mentre il Tottenham cade a Craven Cottage contro il Fulham. Conferma il suo buon momento il Manchester United vincendo contro il Leicester City, mentre in zona salvezza scatto del Wolverhampton lontano dalle posizioni che scottano.

L'esito delle partite del fine settimana

Il weekend di Premier League si apre con una sfida fondamentale per la zona salvezza. Il Southampton di Ivan Juric non riesce a riaprire le proprie chance per la salvezza e con ogni probabilità saluta definitivamente le possibilità di salvarsi. Sconfitti al St. Mary dal Wolverhampton per 1-2, un break importante per i Wolves, i quali si allontanano dalla zona rossa: +9 per loro dalla retrocessione. La squadra giallonera festeggia infatti il ko dell'Ipswich Town in casa contro il Nottingham Forest. Tricky Trees si impongono per 2-4 contro i Tractor Boys, così come fa il Manchester United contro il Leicester City nel suo netto 0-3.

Nei due derby di Londra vincono le squadre di casa. L'Arsenal accorcia la distanza in vetta e si riporta a -12 dal Liverpool, battendo il Chelsea 1-0 grazie alla rete di Mikel Merino sugli sviluppi di corner. Fa di meglio invece il Fulham che si impone a Craven Cottage per 2-0 contro il Tottenham, Spurs affaticati anche dalla rimonta di Europa League contro l'AZ Alkmaar. Non riesce ad approfittare però dello stop dei Blues il City di Guardiola, fermato sul 2-2 tra le mura amiche dal Brighton in piena lotta per la Champions League. A centro-classifica il Brentford supera il Bournemouth per 1-2, fermando la corsa delle Cherries verso le prime quattro posizioni. Pareggio infine a Goodison Park tra Everton e West Ham.

Come detto due partite in meno in questa ventinovesima giornata, una sarà recuperata il prossimo 16 aprile, tra Newcastle e Crystal Palace, una anticipata diverse settimane fa tra Liverpool e Aston Villa. Questo perché a Wembley Liverpool e Newcastle si sono contesi il titolo di EFL Cup (o Carabao Cup per questioni di sponsor), la coppa di lega inglese. Trionfano i Magpies di Sandro Tonali per 2-1, grazie alle reti di Burn e Isak, mentre nel finale di gara Chiesa prova a riaprirla, ma non basta. I bianconeri d'Inghilterra tornano così a sollevare un trofeo 60 anni dopo l'ultima volta, la prima Coppa di Lega della loro storia.

Risultati Premier League giornata 29

Bournemouth-Brentford 1-2: 17' aut. Vanelt (Bou), 30' Wissa (Bre), 71' Norgaard (Bre).

Everton-West Ham 1-1: 67' Soucek (W), 90+1' O'Brien (E).

Ipswich Town-Nottingham Forest 2-4: 35' Milenkovic (N), 37' e 41' Elanga (N), 82' Cajuste (I), 87' Jota Silva (N), 90+3' Hirst (I).

Manchester City-Brighton 2-2: 11' rig. Haaland (M), 21' Estupinian (B), 39' Marmoush (M), 48' aut. Khusanov (B).

Southampton-Wolverhampton 1-2: 19' e 47' Strand Larsen (W), 75' Onuachu (S).

Fulham-Tottenham 2-0: 78' Rodrigo Muniz, 88' Sessegnon.

Arsenal-Chelsea 1-0: 20' Merino.

Leicester-Manchester United 0-3: 28' Hojlund, 67' Garnacho, 90' Fernandes.

Finale Carabao Cup, Newcastle-Liverpool 2-1: 45' Burn (N), 52' Isak (N), 90+4' Chiesa (L).

Classifica Premier League giornata 29

Liverpool** 70, Arsenal 58, Nottingham Forest 54, Chelsea 49, Manchester City 48, Newcastle* 47, Brighton 47, Fulham 45, Aston Villa 45, Bournemouth 44, Brentford 41, Crystal Palace* 39, Manchester United 37, Tottenham 34, Everton 34, West Ham 34, Wolverhampton 26, Ipswich Town 17, Leicester 17, Southampton 9 (ndr. le squadre con un asterisco hanno una partita in meno).