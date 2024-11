Eurolega: EA7 Milano da applausi, battuta la capolista Fenerbahce

Bologna, 29 novembre 2024 – Colpo grosso dell’EA7 Milano che nella dodicesima giornata di stagione regolare d’Eurolega si impone alla Ulker Sports and Event Hall di Istanbul superando la capolista Fenerbahce per 85-91. Il roster italiano ottiene il sesto successo stagionale nella manifestazione, il quinto nelle ultime cinque uscite confermando di fatti un trend positivo. Sugli scudi un eccellente Nikola Mirotic autore di 29 punti finali di cui diciotto nel solo primo tempo: il montenegrino ha tirato col 50% dalla lunga distanza e con 6/9 da due punti aggiungendo anche otto tiri liberi, catturando nove rimbalzi e conquistando ben sette falli. Una prestazione maiuscola nella serata in cui hanno dato forfait Bolmaro, Flaccadori e Tonut. Per i turchi è il terzo passo falso nel torneo: non è bastato Wade Baldwin da 19 punti a referto e in dubbio alla vigilia. Sottotono la prestazione dell’ex Niccolò Melli che chiude senza andare a referto in quattordici minuti di utilizzo.

Mirotic è stratosferico: la sua leadership è decisiva nei momenti di difficoltà

L’Olimpia cerca di stare concentrata nel match concedendo poco agli avversari e registrando un primo sostanziale equilibrio (5-5). Inizia a scaldare la mano Mirotic con sette punti personali che producono il primo strappo insieme all’apporto di Leday e a quello di Brooks e Dimitrijevic che decretano il 14-23 sul tabellone. La truppa guidata da coach Jasikevicius è sorpresa da questo avvio e riesce a ridurre i danni con Guduric (19-24 al 10’). Sansli piazza la bomba del 21-24 provando a spaventare gli avversari che rimangono freddi e lucidi rimettendo il piede sull’acceleratore col +8. Biberovic si accende da oltre l’arco ed Ettore Messina è costretto a ricorrere al timeout. L’EA7 ha una marcia in più ma non riesce a dare la spallata definitiva ai padroni di casa che restano incollati all’incontro anche quando il solito Mirotic rimette cinque lunghezze di separazione fra le due contendenti. Baldwin si conferma il giocatore con maggiore garra nelle fila di casa e di furbizia si prende il fallo di Gillespie con relativo canestro che sancisce la rinnovata parità sul 35-35. Una mano fondamentale per le scarpette rosse arriva da Dimitrijevic, reduce da un infortunio con la nazionale macedone, che si alza dai 6.75 metri dando ossigeno ai suoi: all’intervallo il team tricolore è avanti sul 37-41. La pausa per il tè caldo rischiara le idee al Fenerbahce che riparte con un break di 7-0 chiuso dalla tripla di Hayes-Davis. Inizia così il festival del tiro dalla distanza per Milano che colpisce per quattro volte di fila. Mirotic lo farà in due circostanze aggiungendoci anche un tiro libero che produce il 51-56 al 25’. Guduric non ci sta e riavvicina i suoi mentre Brooks va fino al ferro trovando punti preziosi seguiti dalla replica di Baldwin che tiene aperti i giochi al 30’ sul punteggio di 63-66. Nella quarta frazione è ancora Brooks a far male alla retroguardia casalinga: conclusione da tre con fallo (65-75). L’inerzia è nelle mani dei lombardi che toccano addirittura il +15 (68-83) e sono bravi a contenere l’ultimo tentativo di rimonta del team di casa: Leday dalla lunetta chiude a tripla mandata e l’EA7 può festeggiare un successo importante per il suo prosieguo nella manifestazione.