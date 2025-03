Fabriano Cerreto boom. Quattro vittorie in 5 gare

Una domenica con il sorriso a metà per le nostre squadre. Il Fabriano Cerreto non sta sbagliando più niente: quattro vittorie nelle ultime cinque giornate. La squadra di Gastone Mariotti si prende la seconda vittoria consecutiva espugnando un campo insidioso come quello di Urbania. E così dopo i tre punti contro il Monturano - che acquistano ancora più valore visto che domenica la formazione di Cuccù ha superato il Chiesanuova, terza forza del campionato - i cartai mettono al tappeto i vincitori della Coppa Italia regionale. Un successo in rimonta per la formazione anconetana. "Una partita come le ultime, molto sofferta, ma sono punti molto importanti che ci permettono di andare al turno di riposo con un pochino più di tranquillità, ottenuti contro un’ottima squadra. Siamo saliti a Urbania per giocarci la partita. Siamo partiti contratti, siamo andati sotto, abbiamo sofferto, ma siamo stati bravi a non subire altre reti, abbiamo sbagliato anche un rigore, può capitare, ma poi nel secondo tempo siamo rientrati bene, segnando due gol molto belli con Trillini e Nacciarriti, difendendo poi il vantaggio a denti stretti fino alla fine". Mariotti elogia il gruppo. "Il merito va dato ai giocatori, ma non solo a quelli che giocano, ma anche a quelli che vengono in panchina. Mi è capitato poche volte di vedere un gruppo gioire tutto insieme, anche quelli che giocano meno e queste sono soddisfazioni per un allenatore".

Niente da fare invece per i Portuali Ancona. Era quasi una missione impossibile sulla carta quella dei dorici alla Helvia Recina Pino Brizi, sul campo della prima in classifica, anche se i Portuali hanno sperato fino alla fine di portare via un punto dal campo della Maceratese. "Siamo reduci da otto sconfitte, ma in queste ultime tre partite, dove abbiamo affrontato le prime della classifica, meritavamo almeno quattro punti - il pensiero del d.s. dei Portuali, Andrea Belli - . E invece siamo usciti sempre sconfitti. Fa male perdere così, ma devo dire comunque bravi ai miei ragazzi. Speriamo di poterci giocare la salvezza nei playout". Domenica contro il Monturano l’obiettivo per i dorici sarà solo la vittoria.

L’Osimana invece nel fine settimana è rimasta a guardare. Ha viaggiato sabato a Fermignano, ma come da pronostico l’Alma Juventus Fano non si è presentata come nelle precedenti tre partite. Ora i granata saranno esclusi dal campionato (oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità) con tanto di classifica modificata, che non sorride a un’Osimana fuori dai playoff, ma concentrata a non sbagliare domenica nel derby casalingo contro la Maceratese (con tanto di divieto di trasferta per i tifosi ospiti).