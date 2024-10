Fiorentina, Palladino: "Adesso spingiamo, può essere il mese della svolta. Per Pongracic serve tempo"

Firenze, 18 ottobre 2024 - Antivigilia di campionato per la Fiorentina, che domenica scenderà in campo al 'Via del Mare' per il match contro il Lecce. Mister Raffaele Palladino ha fatto il punto della situazione quando ormai la sosta è agli sgoccioli. "Sono stati giorni in cui abbiamo dato continuità al lavoro con la squadra. Giorni utili, adesso giocheremo ogni tre giorni e vivere la quotidianità è importante. Abbiamo sudato e faticato, adesso vogliamo dare continuità anche ai risultati a cominciare da Lecce". Come procede il recupero di Marin Pongracic? "Ha avuto questo fastidio tre settimane fa, nella rifinitura prima della Lazio. Poi dopo se lo è portato dietro e stiamo cercando di recuperarlo perché per noi è un giocatore molto importante. Stiamo facendo il possibile, ma l'importante è che stia bene. Ci vorrà ancora qualche settimana per rivederlo in gruppo, ma non vediamo l'ora di averlo a disposizione". Trasferta insidiosa a Lecce. Cosa si aspetta? "Mi aspetto una mentalità forte dai ragazzi, vogliamo continuità di risultati e prestazione. Veniamo da un ottimo periodo, vogliamo essere solidi in difesa e propositivi in attacco. A Lecce ci saranno tante insidie su un campo complicato. Vengono da due sconfitte e ci terranno a far bene, affrontandoci con tanta intensità. Noi sappiamo che sarà una partita difficile, ma dipenderà molto dal nostro atteggiamento e dalla mentalità che metteremo in campo". Sulla panchina avversaria ritrova Luca Gotti, fu suo allenatore ai tempi del Parma... "Con Luca siamo amici, gli voglio bene. Mi ha aiutato tanto da mister, con me è stato bravo quando era il secondo di Donadoni. Mi ha dato tanti consigli, non vedo l'ora di abbracciarlo". Quanto è importante il clima di positività che si è creato intorno alla squadra? "L'entusiasmo a me piace. Il gruppo lo vedo ancora più compatto e coeso. Si sta creando quello che a me piace anche se non è stato facile arrivarci. La vittoria col Milan ci ha aiutato. Bisogna essere equilibrati, non buttiamoci giù nelle sconfitte e non esaltiamoci nelle vittorie. La squadra lo sa, abbiamo davanti un mese con tante partite e dobbiamo spingere sull'acceleratore: potrebbe essere il mese della svolta". E' stato annunciato il rinnovo di Kouame... "Christian è un generoso, suda la maglia e dà tutto. Sono contento del suo rinnovo, adesso però ci deve mettere qualcosa anche in fase realizzativa perché abbiamo bisogno dei suoi gol come di quelli di tutti gli attaccanti. Ma sono contento di come stanno lavorando davanti, sono generosi nel lavoro e sono sicuro che i gol arriveranno per tutti". Alessandro Latini