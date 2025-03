L’evento in programma il 22 marzo. "Pepito Day», tante adesioni. Presente anche Mario Gomez

L’Artemio Franchi è pronto a colorarsi di viola per il "Pepito Day". Nelle scorse settimane sono stati annunciati ospiti del calibro di Batistuta, Luca Toni, Francesco Toldo, Sebastian Frey, Borja Valero, Joaquín e Gonzalo Rodríguez. Il 22 marzo parteciperanno alla grande festa anche Claudio Ranieri, primo allenatore italiano di Rossi ai tempi del Parma e due dei simboli dell’Italia campione del mondo nel 2006 come Fabio Grosso e Daniele De Rossi. Il parterre azzurro sarà completato da Salvatore Sirigu. I nostalgici viola saranno deliziati dalla presenza Mati Fernandez, Emiliano Viviano e Mario Gomez. Infine, giocheranno l’amichevole in programma alle ore 18 anche Marcos Senna e Joan Capdevila, compagni di Pepito al Villarreal. Nelle prossime settimane Rossi annuncerà altri ospiti sul suo profilo Instagram (@beppe787). Per partecipare è possibile acquistare i biglietti sul circuito Vivaticket e online su Vivaticket.com al prezzo di 5 euro in tutti i settori per gli Under 10 e a partire da 10 euro per gli adulti. La festa potrà essere seguita anche su Dazn.