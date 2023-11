Numeri e statistiche. Post-fallimento. E’ la sfida 100 sul palco d’Europa

In attesa di tagliare il traguardo delle 150 vittorie in gare ufficiali internazionali (mancano solo 2 successi), la Fiorentina si appresta a disputare la 302’ partita in campo europeo, di cui 194 valide per competizioni UEFA.

La gara contro il Genk, però, passerà alla storia per un altro motivo visto che si tratterà del 100’ incontro della Fiorentina post fallimento in una manifestazione UEFA, in cui il bilancio dell’ACF Fiorentina è migliore rispetto a quello dell’A.C. Fiorentina. I viola gestiti da Della Valle e Commisso, infatti, vantano 50 vittorie (51% sul totale), 5 in più rispetto a quelle precedenti che rappresentavano il 47%. Anche il confronto dei risultati positivi, 79% dell’ACF contro il 74% dell’A.C., è favorevole ai viola post fallimento.

Da evidenziare il fatto che la gara col Genk sarà la 24’ valida per una manifestazione UEFA che la Fiorentina affronterà in soli 470 giorni, record assoluto per la storia viola, come, del resto, anche la vittoria contro i belgi potrebbe rappresentare un altro primato storico visto che porterebbe a 15 i successi totali in due stagioni “europee” consecutive.

Roberto Vinciguerra