Genoa-Lazio: biancocelesti in rincorsa Champions dopo l'eliminazione, formazioni e tv

Genova 20 aprile 2025 - La leggerezza di chi non ha più niente da chiedere al campionato e può divertirsi a ogni singola partita, contro chi invece è in piena tensione a caccia della gloria, a caccia della Champions League. La sfida tra Genoa e Lazio è proprio questo tipo di sfida, il teatro sarà lo stadio Luigi Ferraris in Marassi, con calcio di inizio previsto alle 20:45 del lunedì di Pasquetta, ovvero il 21 aprile 2025. All'andata finì 3-0 in favore dei biancocelesti in una gara dominata dai capitolini, quando ancora in casa genoana c'era Alberto Gilardino in panchina.

Come scritto in precedenza, la squadra ligure non ha più nulla da chiedere al proprio campionato. A livello aritmetico con un punto il Genoa avrebbe già strappato il pass per la permanenza in massima serie anche l'anno prossimo. Obiettivo raggiunto per Patrick Vieira, il cui arrivo era stato accompagnato da tanto scetticismo e invece si è tradotto in una bellissima corsa a tinte rossoblù, con risultati importanti e prestazioni di alto livello offerto in campo. Il tecnico francese ha convinto partita dopo partita e ora si può godere un finale di stagione senza pressioni, dove la sua squadra ha il solo dovere di divertirsi e divertire. Il calendario del Genoa offre diverse partite di alto profilo e l'obiettivo sarà senza dubbio quello di mettere il bastone tra le ruote a tutte le squadre invece in piena lotta per la zona Champions League, a cominciare dalla Lazio. Il Ferraris rimane giornata dopo giornata uno degli stadi più caldi del campionato italiano e senza dubbio la spinta dei tifosi del Grifone daranno alla formazione quella energia in più per portare a casa un risultato importante e vendicare, sportivamente parlando, il ko della gara di andata.

La Lazio a differenza del Genoa non arriverà con la testa sgombra alla sfida del Ferraris. I capitolini sono in piena lotta per la zona Champions League, ma a differenza di un mese fa ora sono costretti a rincorrere, arretrati di 3 punti rispetto alla Juventus. Non solo questo, dopo aver dominato la prima parte di stagione in Europa League, questa settimana i biancocelesti hanno patito l'eliminazione, cortesia del Bodo/Glimt. I norvegesi hanno prima dominato la gara di andata, poi hanno saputo rispondere al forcing della Lazio all'Olimpico per poi eliminarla ai calci di rigore. Il contraccolpo emotivo dell'eliminazione in Europa ha senza dubbio lasciato strascichi, ora però è necessario reagire e in questo senso la partita di lunedì sera è un'occasione importante. La partita non è delle più semplici: sulla carta i biancocelesti sono la squadra più forte, ma il momento non è dei migliori. Un solo successo nelle ultime cinque giocate di Serie A, che diventano due nelle ultime otto, se si aggiungono anche le ultime tre di Europa League, numeri negativi, che stanno anche mettendo in discussione il futuro di Marco Baroni sulla panchina laziale. Una riscossa in queste ultime sei di campionato potrebbe salvare la panchina per il tecnico toscano.

La designazione arbitrale della 33ª giornata di Serie A Enilive ha assegnato la direzione della gara di lunedì sera tra Genoa e Lazio al signor Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Di Gioia e Moro: Cosso sarà il IV ufficiale mentre Paterna e Fabbri sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Per il direttore di gara pugliese si tratterà della direzione numero 17 della sua stagione, la decima di Serie A, a cui ne aggiunge 7 di Serie B. Entrambe le squadre sono state dirette da Ayroldi durante la stagione, con un bilancio di un ko nell'unica partita diretta per il Genoa, due vittorie su due invece per la Lazio. Nel complesso sono cinque i precedenti tra il fischietto di Molfetta e il grifone, con un bilancio di due vittorie e tre sconfitte, per altro queste arrivate consecutivamente e con striscia negativa ancora aperta. Sono invece 7 gli incroci con i biancocelesti, con capitolini imbattuti, in un bilancio da 4 vittorie e 3 pari.

Probabili formazioni

Tanti dubi in mezzo al campo per Vieira, che perde Malinovskyi, ma può consolarsi con il rientro di di Frendrup. Al suo fianco Masini è avvantaggiato su Badelj per il ruol odi secondo mediano. Zanoli, Miretti e Vitinha dovrebbero andare a comporre la linea dei trequartisti alle spalle di Pinamonti, ma Messias scalpita e vuole una maglia da titolare, anche se il ballottaggio al momento lo vede leggermente dietro rispetto. Davanti a Leali, la linea difensiva a quattro verrà composta da De Winter e Vasquez al centro, con Sabelli e Martin sulle corsie.

La partita contro il Bodo/Glimt ha privato Baroni nuovamente di Nuno Tavares, al suo posto riscalda il motore Pellegrini, pronto a schierarlo a sinistra. A completare il reparto arretrato ci saranno Gigot e Gila al centro, mentre Hysaj è il candidato princiaple per la fascia sinistra. In porta confermato Mandas. In mediana si rivedrà la coppia Guendouzi e Rovella in mediana, mentre potrebbero esserci rotazioni importanti in trequarti. In attacco Castellanos è leggermente dietro a Dia nei ballottaggi, con Pedro pronto a giocare in trequarti al posto del senegalese. Al fianco dello spagnolo a destra Tchaouna è il favorito per il ruolo, con Zaccagni invece intoccabile a sinistra.

Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Zanoli, Miretti, Vitinha; Pinamonti. All. Patrick Vieira.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Tchaouna, Pedro, Zaccagni; Dia. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita in tv

La partita fra Genoa e Lazio dello stadio Luigi Ferraris, valevole per la trentatreesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 20:45 di lunedì 21 aprile 2025. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Alberto Santi e Fabio Bazzani.