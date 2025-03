Giana, prove di Coppa. Chiappella cambia e vince

GORGONZOLA (Milano)Tre ruggiti e (altri) tre punti contro la Triestina: la Giana blinda la zona playoff nel girone A della Serie C, si prende la terza vittoria nelle ultime quattro gare e vola con la testa alla finale di andata di Coppa Italia di categoria, in programma martedì alle 20.30 a Gorgonzola contro il Rimini. In vista del primo appuntamento con la storia (ritorno l’8 aprile in Emilia Romagna), Chiappella mischia ancora una volta le carte, lasciando fuori dall’undici titolare pedine come Stuckler e Marotta.

Le rotazioni funzionano, come di consueto, tanto che nelle ultime dieci giornate nessuno ha raccolto quanto i biancazzurri (22 punti). Il vantaggio è immediato e la dice lunga sulla volontà dei padroni di casa di archiviare alla svelta il discorso. Sugli sviluppi di una punizione di Ballabio, Previtali (difensore) recupera palla e la ricaccia al centro per Colombara (altro difensore): schiacciata di testa e 1-0 dopo nemmeno due giri d’orologio. La squadra di Tesser, dalla parte opposta, fa comunque capire chiaramente di non essere scesa in Lombardia per fare la vittima sacrificale. Del resto gli alabardati, seppur in zona playout soprattutto a causa di un inizio di stagione disastroso (con tre allenatori, Santoni, Marino e Clotet, prima dell’attuale guida tecnica), sono arrivati a Gorgonzola con due sole sconfitte nelle ultime dieci partite. Così, prima Voca chiama al grande intervento Mangiapoco, poi Cortinovis calcia e bacia la traversa, infine Udoh chiede un rigore per un contatto con Previtali.

Dopo aver digerito la reazione avversaria, la Giana bissa: cioccolatino di Lamesta per De Maria che controlla e buca Ross. La ripresa diventa di (quasi) gestione. Fino alla rete che manda i titoli di coda: Capelli rifinisce, Ballabio conclude. Sipario. E ora si può iniziare a sognare la Coppa Italia.

GIANA-TRIESTINA 3-0 (2-0)Marcatori: 2’ pt Colombara, 21’ pt De Maria, 36’ st Ballabio