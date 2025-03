I biancoverdi in debito d’ossigeno. E la prossima trasferta è a Notaresco, con la squadra più in forma. Castelfidardo, due punti in 4 derby

E’ terminato domenica un filotto di derby per il Castelfidardo. Quattro partite dove la formazione fidardense ha raccolto solo due punti, contro la capolista Samb in trasferta e domenica contro la Recanatese in casa (subendo due sconfitte senza segnare contro Civitanovese e Atletico Ascoli). Grazie a due reti di Braconi, una al Riviera delle Palme e una al Mancini. E sarà lui a guidare l’attacco del Castelfidardo nella prossima trasferta (il 23 marzo) di Notaresco vista la squalifica di Nanapere per una giornata dopo l’espulsione di domenica. E in odore di squalifica ci sono altri quattro giocatori biancoverdi: Morganti, Vecchio, Imbriola e Fossi, tutti in diffida. Intanto la squadra ha ripreso a lavorare martedì e anche ieri pomeriggio si è allenata. Sotto la pioggia, con Baldini e Caprari che hanno lavorato a parte. Oggi altra seduta di pomeriggio.

JUNIORES. Una sconfitta per la Juniores nel derby contro la Recanatese, in casa. Finisce 0-3 per i giallorossi, con i gol di Pasquini e Mobili, nei primi dieci minuti del primo tempo, e poi Magini a inizio ripresa. "Abbiamo sbagliato l’approccio e per nostre disattenzioni abbiamo subito due reti da palla inattiva – afferma mister Gasparrini –. Poi i ragazzi nonostante il doppio svantaggio si sono ben comportati ma la Recanatese è una buonissima squadra, in fiducia, non ci ha concesso mai l’occasione per rientrare in partita. Nella ripresa abbiamo tenuto il pallino del gioco ma ci è mancata la cattiveria per provare a riaprire la gara, poi da una ripartenza abbiamo subito la terza rete. È un momento dove numericamente siamo corti, ma il gruppo in queste difficoltà deve dimostrare di essere coeso e saper reagire. Una sconfitta può essere comunque anche un momento di crescita, visto pure che era da ottobre che non perdevamo in casa". La formazione del Castelfidardo Juniores scesa in campo contro la Recanatese. Manganelli, Garbattini, Dovhanyk, Ni, Montironi, Turano, Cori, Marzuolo, Zanutel, De Meo, Prebibaj.