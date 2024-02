Il Forum di The European House Ambrosetti all’Olimpico. "L’Italia è un teatro per lo sport, lo stiamo sfruttando al 30%»

"L’Italia è un palcoscenico naturale per i grandi eventi sportivi. Abbiamo tanto da dare, compreso il turismo sportivo. Sappiamo fare ospitalità, ma oggi siamo al 20-30% di capacità di sviluppo di un grande evento". Lo ha detto Diego Nepi Molineris, ad di Sport e Salute - impegnato in questi mesi nella rilettura dell’organismo sport del Paese, punto dal quale è partito per creare un rinascimento concettuale e di nuova mentalità per le progettualità e gli obiettivi – durante il Forum ’Osservatorio Valore Sport’ organizzato da The European House Ambrosetti allo Stadio Olimpico di Roma. "Il bilancio del 2023 è stato straordinario grazie al lavoro di tante federazioni. Alcune sono già mature, altre che stanno crescendo e sulle quali Sport e Salute sta facendo quasi da venture capital. Noi, ad esempio, siamo stati felici anche di aver creato il binomio playground-grande evento come per lo skate. Fiducia, coraggio e programmazione devono essere le direttrici del futuro per la promozione della pratica sportiva", ha aggiunto. Nepi Molineris ha poi proseguito: "Sport e Salute è nata da poco, ma ha voglia di fare, più che parlare. Aspetto anomalo nel nostro sistema". Nel corso dell’intervento ha elogiato il Super Bowl: "Un modello che stiamo analizzando e monitorando per nuove prospettive e scenari futuri". C’era grande attesa, nel corso di questa adunanza dello sport italiano organizzata da The European House Ambrosetti, di conoscere quali siano le ricadute del cosiddetto effetto Sinner e del momento pazzesco del tennis italiano. A parlarne il numero uno della Fitp Angelo Binaghi: "L’effetto Sinner è troppo recente per avere dei dati definitivi, ma stiamo notando dei trend sia nei grandi eventi che sul tesseramento. Nella biglietteria delle Finals di Torino siamo già al +300% rispetto allo scorso anno, quella degli Internazionali di Roma invece è a +35%. Il 2023 lo abbiamo chiuso con 821mila tesserati e puntiamo a superare il milione". Binaghi ha poi proseguito: "Le Atp Finals contiamo di farle i prossimi due anni e anche i successivi cinque, andando oltre le Olimpiadi di Milano-Cortina. Migliorando la spesa si migliorano le manifestazioni e l’impatto generato sul territorio".

Il presidente della Lega di Serie A Lorenzo Casini ha invece parlato del problema stadi: "Le infrastrutture sono l’urgenza. Italia ‘90 è stato l’ultimo investimento, sbagliato, sugli stadi. Non c’è stata la capacità della Serie A, di impiegare le risorse che c’erano sulle infrastrutture. Meglio demolire e ricostruire che tenere qualcosa di non aggiornabile, senza riferimenti a San Siro".