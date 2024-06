Il ritorno in A di un big della panchina. Divorzio fra Verona e Baroni, Mourinho verso il Fenerbahce. Conte-Napoli, è fatta: un triennale per sognare

La serie A si prepara a riabbracciare un grande protagonista della panchina, che dopo lo scudetto con l’Inter nel 2020-2021 era tornato in Premier, nel Tottenham. E nulla sarà come nelle ultime tre stagioni passate senza di lui. Manca solo l’annuncio ufficiale, ma è stato trovato l’accordo tra il Napoli e Antonio Conte, che sarà il nuovo allenatore del club azzurro. Il tecnico pugliese ha accettato il contratto di tre anni con ingaggi tra i 6 e i 7 milioni di euro l’anno, si apprende. Intanto Conte è già in contatto con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il ds Giovanni Manna per la costruzione della nuova squadra dopo un anno molto deludente. Il club azzurro prepara intanto la presentazione ufficiale del nuovo tecnico che potrebbe svolgersi al Teatro San Carlo, nel centro della città, di fronte alla fontana del Carciofo di piazza Trieste e Trento. La presentazione potrebbe esserci già all’inizio della settimana, con Conte che ha voglia di tornare ad allenare dopo un anno e due mesi di stop.

Il tecnico avrà una prima stagione con il Napoli fuori dall’Europa in cui potrà concentrarsi fino in fondo nella ricostruzione della squadra, puntando alla qualificazione in Champions. In vista della ripresa degli allenamenti l’11 luglio a Dimaro, in Trentino, il nuovo tecnico e il club puntano ora a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia, tentato dal Psg, tenendo una stella dopo l’addio di Osimhen. E la richiesta speciale ad ADL del nuovo tecnico sarebbe quella di far arrivare Lukaku.

In tema di panchine, ieri il divorzio piuttosto clamoroso fra il Verona e il tecnico Marco Baroni, protagonista di una salvezza da incorniciare in questa stagione. All’allenatore, in scadenza nel 2025, è stato offerto un prolungamento al 2026, ma non si è trovato l’accordo e si è consumato così l’addio.

Intanto, un altro grande della panchina è pronto a iniziare una nuova avventura. Esonerato a gennaio dalla Roma, Josè Mourinho ripartirà da Istanbul. Secondo i media turchi è tutto fatto per l’ingaggio del 61enne tecnico portoghese: accordo biennale con opzione per un’altra stagione, fino al 2027. Mou guiderà una squadra che ha chiuso il campionato al secondo posto ma con 99 punti, alle spalle del Galatasaray, e che parteciperà alla prossima Champions partendo dal secondo turno di qualificazione. Il primo obiettivo sarà però riportare un titolo che manca dal 2014.