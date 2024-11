Inter, parla l’infortunato Calhanoglu: “Spero di esserci già col Verona”

Arrivano novità dal ritiro della Turchia riguardo alle condizioni di Hakan Calhanoglu, infortunatosi nel corso della gara contro il Galles di sabato scorso. A fornirle è direttamente il regista di Inzaghi. “Dopo la partita i dirigenti nerazzurri hanno chiamato direttamente me e il nostro allenatore – racconta Calhanoglu in conferenza stampa –. Ho scelto di restare qui, ma purtroppo domani non potrò prendere parte alla partita. Il mio vecchio infortunio si è fatto risentire, ma non è una situazione grave e non ho dolori. Spero di essere in campo con l'Inter già nel match di Verona".

La Turchia ha infatti domani un'importante gara in casa del Montenegro, a cui Calhanoglu non parteciperà. Negli ultimi due giorni si è già dedicato alle terapie del caso e dopo la prossima gara tornerà a disposizione del club. Lo aspettano ulteriori esami già fissati per capirne di più sul risentimento agli adduttori che lo ha colpito.

"Siamo in contatto con i responsabili dell’area medica della Turchia e con i dirigenti, fortunatamente sembra che Hakan non abbia un problema particolarmente grave – ha dichiarato oggi il medico sociale nerazzurro Piero Volpi a Radio Rai Gr Parlamento –. Al rientro faremo un altro accertamento, speriamo che i tempi siano i più brevi possibili perché è uno di quei giocatori che gli allenatori vorrebbero avere sempre a disposizione”.