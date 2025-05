Corsa ai biglietti per la finale di Champions League: tifosi interisti pronti alla sfida

La corsa al biglietto per la finale di Champions League è iniziata ufficialmente ieri mattina. Sarà a una corsa a tappe, per non dire a ostacoli, quella che attende i tifosi interisti decisi a sostenere Lautaro e compagni a Monaco di Baviera la sera del 31 maggio contro il Paris Saint Germain. La prima “sfida” è quella di ottenere l’agognato codice d’accesso necessario per acquistare, in un secondo tempo, il vero e proprio tagliando per l’Allianz Arena. Potranno prendervi parte soltanto gli abbonati alla stagione 2024-2025 o i soci degli Inter Club attraverso la compilazione di un form sul sito ufficiale della società di viale Liberazione (https://www.inter.it/it/biglietti).

Un passo indietro: i biglietti a disposizione dei tifosi nerazzurri sono 18.000 (come per i parigini) dei 64mila totali e solo gli abbonati risultano più di 40.000. La società, dunque, prima di concedere il codice, provvederà a una scrematura delle richieste, premiando i sostenitori più fedeli e anziani. In altre parole, un abbonato da dieci anni verrà privilegiato rispetto un altro che ha la tessera da due. Questa prima fase, aperta ieri mattina alle 10, si concluderà lunedì mattina alla stessa ora. Poi bisognerà aspettare la mail di risposta dell’Inter: chi otterrà il “code” dovrà quindi collegarsi al sito della Uefa e inserirlo nell’apposita stringa per perfezionare l’acquisto del biglietto. Le richieste sono nominali e per un solo ticket, eccezion fatta per il genitore che vuole portare un figlio minorenne, purché sia abbonato o iscritto a un club. I prezzi sono divisi per categoria: 70, 180, 650, 950 euro. Quelli a disposizione delle tue tifoserie appartengono alla fascia più bassa.

Mauro Cerri