Dall’infermeria. Frattesi recuperato. Acerbi e Thuram affrettano i tempi

Niente esami per Davide Frattesi. Il centrocampista nerazzurro, uscito a metà del secondo tempo durante Inter-Atalanta dopo essere entrato pochi minuti prima (segnando il 4-0 e poi venendo sostituito da Klaassen) non sentiva già più fastidi all’adduttore due giorni fa e ieri ha confermato allo staff medico di sentirsi bene. Motivo per cui non è stato ritenuto necessario svolgere degli accertamenti medici: il giocatore sarà regolarmente a disposizione con il Genoa, anche se difficilmente verrà schierato dal 1’. Mancherà Calahnoglu, che spera di poter tornare a lavorare in gruppo all’inizio della prossima settimana per poter essere schierato il 9 marzo con il Bologna. Oggi potrebbero invece già riprendere coi compagni Marcus Thuram e Francesco Acerbi. Entrambi ci saranno probabilmente già con il Genoa, visto che il recupero procede secondo le tappe previste. Il giorno cerchiato sul calendario è il 13 per il ritorno degli ottavi di Champions contro l’Atletico Madrid. Nel frattempo lunedì sarà squalificato Bastoni, Inzaghi dovrebbe arretrare Carlos Augusto confermando Dimarco come quinto a sinistra. M.T.