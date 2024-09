L’Inter punta Devyne Rensch, giovane esterno destro dell'Ajax

Milano, 3 settembre 2024 – L'Inter segue Devyne Rensch, esterno basso classe 2003 dell'Ajax. Un possibile innesto soprattutto in ottica futura, visto che il contratto dell'olandese andrà in scadenza l'estate prossima. La corsia destra, infatti, è sotto osservazione da parte dei nerazzurri.

Per Denzel Dumfries, si va comunque verso il rinnovo: anche il 28enne ha un contratto in scadenza a giugno 2025 e in estate sembrava che le parti si fossero allontanate. Aria di Premier, ma a parte un interessamento dell'Aston Villa non sarebbero arrivate le proposte giuste per il nazionale olandese. Rinnovo, dunque, ma con l'ipotesi di una cessione (non a parametro zero), l'estate prossima, magari.

Sulla fascia destra, poi, ci sono il duttile Matteo Darmian (34 anni) e Taylor Buchanan (che può giocare a destra come a sinistra): il 25enne canadese, quest'estate, si è fratturato la tibia mentre si allenava con la sua nazionale impegnata in Coppa America. Ma sta recuperando e potrebbe rientrare in gruppo anticipatamente rispetto al previsto, tra fine ottobre e inizio novembre.

Il 3-5-2 di Simone Inzaghi, comunque, è costruito quanto meno a coppie, con due interpreti minimo per ruolo. In questo senso, quindi, occhio a Rensch: il classe 2003, in stagione, ha già giocato 6 partite con l'Ajax, nei preliminari di Europa League, fornendo un assist. L'anno scorso, 38 partite, 2 gol e 6 passaggi vincenti. È stato capitano dell'Olanda Under 21 e ha debuttato con la nazionale maggiore nel settembre 2021, per poi fare parte del gruppo fino all'anno successivo in Nations League. L'Inter lo segue in prospettiva futura. Se son rose...