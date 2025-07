Inter, un tesoretto per arrivare a Ederson

La settimana delle risposte è l’anticamera di un traguardo fissato al 15 luglio. Otto giorni ancora e scadranno diverse clausole rescissorie presenti nei contratti di alcuni giocatori. Anche in casa Inter, dove il presidente Beppe Marotta non è notoriamente un amante delle postille che escludono le società d’appartenenza dai discorsi di mercato. Questo, ovviamente, se chi è interessato a comprare convince il giocatore a cambiare maglia.

Non è così facile accada per Marcus Thuram, la cui clausola è fissata a 85 milioni di euro (occhio ad Arsenal e Manchester United), ma c’è chi ne ha una da 25 e vale forse più di quella somma, come Denzel Dumfries. Il Barcellona ci sta pensando, pur con i problemi di bilancio che hanno creato non pochi ostacoli nella rincorsa a Nico Williams (terminata in un nulla di fatto). Ci stanno riflettendo anche alcuni club di Premier League. La somma andrebbe versata tutta per intero, nessuna possibilità di dilazionare. Darebbe però l’opportunità di andare a prendere un sostituto e in questo senso, oltre al noto gradimento per Ndoye, è stato aperto un canale con Dodò, sfruttando i discorsi con la Fiorentina riguardanti Sebastiano Esposito. L’attaccante può vestire di viola per 7-8 milioni. Se poi per Thuram si svilupperà un futuro altrove, i rispettivi management potrebbero mettersi attorno a un tavolo anche per Kean, che a sua volta ha una clausola da 52 milioni, pagabili in due rate, sempre con scadenza a metà mese.

Non ha nel contratto alcuna clausola Hakan Calhanoglu, eppure si parla di un suo possibile addio. Difficile un rientro in spogliatoio dopo il movimentato post-partita di Inter-Fluminense, con le parole al veleno di Lautaro, la specifica di Marotta indirizzata proprio al regista turco e la risposta del centrocampista su Instagram. Il Galatasaray non ha mosso ancora passi concreti e non andrà oltre i 15-20 milioni di investimento per il cartellino (ne vorrebbe offrire una decina di ingaggio). Per arrivare al successore che più piace alla dirigenza nerazzurra, il brasiliano Ederson, bisognerà quindi mettere assieme un tesoretto composto non solo da quanto eventualmente incassato per Calhanoglu. Bisognerà aggiungere altri introiti, quello per il già citato Esposito, ma anche una decina di milioni che potrebbero arrivare dal Bruges per Aleksandar Stankovic (l’Inter vorrebbe garantirsi l’opzione di riacquisto). Tutto per provare ad arrivare almeno a una cinquantina di milioni, potendo poi contare anche su un forte risparmio in termini di stipendio. L’atalantino guadagna due milioni netti l’anno, Calhanoglu arriva a sei e mezzo. Anche raddoppiando l’offerta al brasiliano, il risparmio al lordo sarebbe evidente.