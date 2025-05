Inter-Verona: Asllani e Carlos Augusto brillano, Correa delude

MARTINEZ 6. Un buon intervento in avvio.

BISSECK 6. In aiuto produce poco, ma in difesa non corre pericoli.

DE VRIJ 6. Erroraccio alla mezz’ora che poteva costare caro.

CARLOS AUGUSTO 7. Innesca il primo gol, manda Correa in porta, salva De Vrij da una figuraccia. Oggi è meglio di Dimarco. Ma partirà in panchina.

DARMIAN 6. Largo a destra è ben contenuto dal Verona che non gli concede spazi.

FRATTESI 5,5. Trotta per il campo senza grandi idee, sporca una bella palla per Arnautovic.

ASLLANI 7. La sblocca su rigore, sfiora la traversa in chiusura di prima frazione e mette subito dopo una bella palla sulla testa di Arnautovic.

ZIELINSKI 6. Un paio di buoni fraseggi, ma nella sostanza pochissimo.

ZALEWSKI 6. Forse il più atteso perché unico nerazzurro da uno contro uno, bel giochino sulla sinistra alla mezz’ora, poco altro.

CORREA 5. Prova a cercare spazio a sinistra, ma è un disastro in ogni fase del gioco. Separato in casa, e si vede.

ARNAUTOVIC 5. Ha una buona palla nel primo tempo che gira male. Molto nervoso al momento del cambio, non lascia il segno.

All. INZAGHI 6,5. Rischia mandando in campo l’altra Inter, si porta a casa tre punti e un successo che mancava da troppo tempo. Forse preservate.

Mkhitaryan 6. Con lui tutto un altro passo.

Dimarco 6. Qualche minuto per trovare la forma, che non c’è.

Taremi 5,5. E’ lui l’uomo per il Barcellona? C’è da sperare in Lautaro.

Acerbi sv.

VOTO SQUADRA 6

a.l.m.