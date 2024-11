Il Brescia fa visita alla Juve Stabia: Galazzi recupera, Bisoli non ce la fa

Sul campo difficile e “caldo” di una Juve Stabia che vuole continuare a stupire, il Brescia è chiamato a riprendere il suo cammino e, soprattutto, a dimenticare la beffarda sconfitta a fil di sirena patita al Rigamonti con il Cosenza. Le due settimane di pausa per gli impegni delle nazionali che hanno fatto seguito al match con i calabresi sembravano l’ideale per permettere alle Rondinelle di ricaricare le pila e recuperare gli infortunati. Un discorso che può essere valido per Galazzi, che è pronto a fornire nuovamente il suo apporto (magari con uno spezzone di partita come è accaduto con i rossoblù a Moncini), e che pareva giusto pure per Bisoli. Dopo alcuni giorni di lavoro praticamente al passo con il resto del gruppo, però, il capitano biancazzurro ha dovuto tirare il freno e negli ultimi giorni si è allenato a parte.

La speranza di un suo recupero in tempo per la trasferta in Campania è così svanita, mentre il coriaceo Bjarnason potrebbe essere ugualmente a disposizione, nonostante l’attacco febbrile delle scorse giornate. Oltre allo squalificato Adorni e al giovane lungodegente Muca, dunque, mister Maran per la sfida in casa delle Vespe dovrà rinunciare solo a Fogliata, ancora alle prese con problemi fisici. Al di là delle condizioni dei singoli, però, l’allenatore bresciano durante la sosta ha insistito sulla necessità per le Rondinelle di trovare convinzione e continuità, elementi che nelle giornate fin qui messe in archivio, purtroppo, hanno evidenziato una poco piacevole altalena. Un cammino che non ha ancora raggiunto il necessario equilibrio e che, a questo punto, attende una risposta importante in casa di una Juve Stabia che, pur indossando i panni della matricola, si sta segnalando per un gioco sempre propositivo e per alcune individualità di spicco come il bomber Adorante e un elemento dai piedi raffinati come Maistro. A queste “frecce” il Brescia deve rispondere con una prova ricca di attenzione dall’inizio alla fine, impreziosita, magari, dal ritorno al gol del suo attaccante principe, il campano Borrelli, che sentendo il profumo dell’aria di “casa” può tornare a fare la differenza e dimenticare una volta per tutte i problemi fisici che stanno frenando la sua stagione. Probabili formazioni: Juve Stabia (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Folino; Floriani Mussolini, Buglio, Mosti, Fortini; Pierobon, Maistro; Adorante. All: Guido Pagliuca. Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Papetti, Jallow; Bertagnoli, Verreth, Besaggio; Olzer; Juric, Borrelli. All: Rolando Maran. Dove vederla: la partita si giocherà sabato 23 novembre, alle ore 15, allo Stadio Menti di Castellammare di Stabia e sarà visibile su Dazn.