La vetta dista nove punti. Il Città di Varese non cambia obiettivo: promozione. Anche De Angelis e Marchisone nella rincorsa al Bra

Nove punti: tanta è la distanza che separa il Città di Varese dalla capolista Bra. In mezzo, ci sono anche Vado e Novaromentin. Con i suoi trenta punti di dotazione in convivenza con i piemontesi del Chisola, anche quest’anno, il Città di Varese prova a darsi ali possenti per spiccare il volo verso la Lega Pro. Dopo lo 0-2 subito contro il Chisola, all’esame di maturità contro il Bra che le ha quest’anno ceduto l’allenatore, ovvero Roberto Floris (nella foto: Città di Varese Calcio), la squadra biancorossa non si è fatta trovare impreparata. Al di là dell’1-1 finale, infatti, occorre considerare come, sotto di una rete, Lari, autore del pareggio, e compagni abbiano saputo reagire. Nove punti, quindi. Un gap non impossibile da colmare. Il Cdv preferirebbe liquidare la pratica a suo favore passando per la porta principale ed evitare i playoff: l’harakiri come la sconfitta con il Vado nella semifinale playoff dello scorso campionato è un triste ricordo. Ma l’essenziale è riuscire salire di categoria. La società ha inserito due nuove pedine a centrocampo: Paolo De Angelis e Paolo Marchisone. Il primo, in particolare, ha calcato anche i campi della Lega Pro. E non chiede nulla di meglio che di ritonarci mano nella mano con il Città di Varese. La sfida dei bosini è lanciata. E il Bra non ha ancora organizzato la fuga. Tutto è possibile.

Cristiano Comelli