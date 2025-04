Lazio, Pedro dei record: nessuno meglio di lui da subentrato

Roma, 29 aprile 2025 – Se ieri la Lazio ha evitato la sconfitta gran parte del merito è di Pedro Eliezer Rodriguez Ledesma, noto semplicemente come Pedro. Dal 57', momento del suo ingresso in campo al posto di Dia, l'ex Roma e Barcellona ha cambiato la partita. Con la Lazio sotto 2-0, lo spagnolo è riuscito prima a trovare la rete del 2-1 al 79', per poi segnare il gol del pari cinque minuti più tardi, all'84'. In questo modo, i biancocelesti non solo hanno evitato il ko, che avrebbe significato anche il sorpasso dei cugini della Roma in classifica, ma sono rimasti attaccati al treno Champions, dato che la Juventus al quarto posto dista soli due punti.

Per Pedro, la doppietta messa a segno ieri è importante anche per un altro motivo: con questi due gol, infatti, lo spagnolo è salito a quota 8 reti in campionato, 7 delle quali da subentrato nel corso della partita. In questo modo, lo spagnolo è diventato il giocatore che ha segnato più gol dopo un ingresso dalla panchina in una singola stagione di Serie A con la maglia della Lazio dal 1994-95, ossia da quando vengono assegnati i tre punti per una vittoria. Il record precedente apparteneva a Tommaso Rocchi, che nella stagione 2008-09 si fermò a sei.

Missione Champions League

Nonostante la doppietta e la sconfitta evitata, però, il giocatore non era soddisfatto, e al termine della partita ha ammesso come, secondo lui, la squadra abbia perso una grande opportunità, e nelle prossime gare dovrà dare il massimo per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League.

In più, sui suoi canali social ha voluto caricare la squadra con la descrizione: “Felice di aver aiutato la squadra con la doppietta ma un grande peccato non essere riusciti a vincere la partita. Diamo tutto fino in fondo che tutto è ancora possibile! Forza Lazio”. Anche il suo compagno di squadra Romagnoli ha detto la sua nel post partita, dicendo che bisogna fare un grosso ringraziamento a Pedro per la doppietta, ma se la squadra vuole raggiungere la qualificazione in Champions deve dare qualcosa di più, soprattutto perché non mancano tante partite al termine della stagione. La Lazio dovrà affrontare ancora Empoli, Juventus, Inter e Lecce: tutti scontri difficili con squadre che sono ancora in lotta per i rispettivi obiettivi. Perciò, se i biancocelesti vogliono partecipare alla prossima edizione della Coppa dalle grandi orecchie non possono più sbagliare.