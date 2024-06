Le dichiarazioni contrarie di Ancelotti, poi smentite. Mondiale per Club, il Real Madrid è un caso . Il ballo dei milioni per la grande vetrina

Prima le dichiarazioni di una netta contrarietà alla nuova grande kermesse del calcio planetario, poi le precisazioni che rimettono a posto tutto. Ma le poche ore in cui si è pensato che il Real potesse davvero non prendere parte, l’anno prossimo, al Mondiale per Club a 32 squadre, hanno contribuito a svelare quanto siano delicati gli equilibri del pallone, con risvolti clamorosi sempre dietro l’angolo.

Era stato Carlo Ancelotti, re della ’decimaquinta’ dei Blancos in Champions, ad anticipare a ‘Il Giornale’ che la squadra non avrebbe partecipato nel giugno 2025 all’inedito, maxi torneo a 32 squadre negli Stati Uniti targato Fifa.

"Ci offrono 20 milioni per esserci – aveva detto ’Carletto’ – ma è quello che vale una sola partita del Real. Anche altre squadre diranno no". Poi, nel primo pomeriggio di ieri, altre dichiarazioni per dire che le prime erano state male interpretate. "Nella mia intervista – ha postato su X Ancelotti – le mie parole in merito al Mondiale per Club della Fifa non sono state come desideravo. Nulla è più lontano dai miei interessi che rifiutare la possibilità di disputare un torneo che considero possa essere una grande opportunità per continuare a vincere grandi titoli con il Real Madrid". E poi, è lo stesso club spagnolo ad appianare ogni polemica: "Il Real Madrid – si legge nella nota ufficiale – annuncia che in nessun momento è stata messa in discussione la sua partecipazione al nuovo Mondiale per Club che sarà organizzato dalla Fifa nella prossima stagione 2024/2025. Il nostro Club prenderà parte quindi, come previsto, a questa competizione ufficiale che affrontiamo con orgoglio e con il massimo entusiasmo".

Tutto risolto? Forse no. Se per una squadra di non primissima fascia il premio Fifa per la partecipazione è vera manna dal cielo, non è così per quelle che fatturano di più. Il Real fattura più di 700 milioni l’anno, e le cifre che ballano ora per il maxi torneo non spostano i suoi equilibri: considerando, poi, che la manifestazione può impegnare fino a un mese di tempo le squadre già usurate da una stagione intera di competizioni e che arrivano a giocarsi il titolo.

La Fifa deve ancora vendere i diritti tv del Mondiale per Club – certo i 20 milioni nominati da Ancelotti sono molti meno dei 50 considerati inizialmente il premio per i top team – e la situazione complessiva non è definita a livello finanziario. Certo è che lo stadio Bernabeu è candidato a ospitare la finale del Mondiale ’tradizionale’ del 2030, e l’utilizzo dell’impianto in quella occasione costituisce una trattativa nella trattativa.