Lecco, il tempo stringe. Aliberti: "Non ci sono soci"

Alla ricerca dei soci giusti per poter prendere in mano il Lecco e garantire alla società bluceleste un buonissimo futuro. È questa la missione dell’imprenditore Aniello Aliberti che un paio di settimane fa ha rotto gli indugi dichiarando apertamente di voler acquisire il Lecco, ma di volerlo fare solo se riuscirà a trovare altri soci. Non da solo, insomma. E a questo proposito i tanto attesi soci lecchesi o perlomeno della imprenditoria locale, almeno per ora, non si sono ancora palesati come ci ha confermato ieri lo stesso Aliberti. "Purtroppo la situazione non è cambiata -ha detto Aliberti -, finora non sono ancora riuscito a trovare quei soci necessari per trovare la quadra e provare a portare a termine la trattativa. Il tempo stringe… non dispero ma potrei anche fermarmi".

Aliberti ha alzato il suo grado di “coinvolgimento“, diciamo così, per il Lecco e sarebbe disposto ad acquisire una quota societaria vicino al 60%. L’attuale patron Di Nunno intanto sta “racimolando“ i soldi per chiudere la pratica relativa agli stipendi di marzo e aprile e poi per effettuare l’iscrizione al campionato di serie C entro il prossimo 4 giugno.

I debiti del Lecco ammonterebbero a 2,6 milioni di euro, tirati tutti i conti e stipendi esclusi. E gli 800mila euro del “paracadute” diventano “noccioline”. E così per il Lecco è allarme rosso.