Lecco sconfitto anche dal Sudtirol: ultimo posto solitario e buio pesto

Un gol in pieno recupero di Tait condanna il Lecco alla sconfitta (0-1) in casa del Sudtirol in uno spareggio che valeva tantissimo. È l’ottava sconfitta nelle ultime 9 partite che condanna i blucelesti all’ultimo posto solitario della classifica di serie B a quota 21 punti.

Ancora una volta la sconfitta arriva da un gol da palla inattiva, confermando di soffrire enormemente quel tipo di situazione e al termine della seconda partita consecutiva senza riuscire a tirare nello specchio della porta. La paura di perdere ieri ha fatto… 90 e di occasioni ce ne sono state pochine.

Nel primo tempo, Sudtirol pericoloso al 23’ con una girata di Giorgini deviata in corner da un difensore lecchese. Il Lecco risponde 5’ minuti dopo. Parigini recupera una bella palla a centrocampo, la porge a Inglese che invece di allargarla a Buso che si sarebbe trovato da solo davanti a Poluzzi, si accentra e tira ma la sua conclusione viene deviata in angolo.

Al 6’ del secondo tempo, girata di Buso alle stelle da buona posizione. Al 12’ Rauti si libera in area ma alza troppo la mira. Al 19’ corner per il Sudtirol, Melgrati esce malissimo ma si fa perdonare deviando in corner una girata di Giorgini. La partita scorre via senza sussulti.

E quando lo 0-0 sembra il risultato più logico e giusto, ecco il colpo di coda del Sudtirol. Angolo dalla sinistra dell’ex Como Arrigoni, Tait stacca più alto di Guglielmotti e manda la palla nell’angolino fuori dalla portata di Melgrati per l’1-0 che condanna il Lecco.

Il tabellino

SUDTIROL - LECCO 1-0

Marcatori: Tait al 47' s.t.

SUDTIROL (3-4-1-2): Poluzzi sv; Giorgini 6.5, Scaglia 6 (dal 39' s.t. El Kaouakibi), Masiello 6; Molina 6.5, Arrigoni 6.5, Tait 7, Kurtic 6.5 (dal 39' s.t. Merkaj sv), Davi 6 (dal 17' s.t. Cagnano 6); Casiraghi 6 (dal 39' s.t. Mallamo sv), Rauti 6 (dal 17' s.t. Odogwu 6.5. All.: Drago, Ciervo, Broh, Cisco, Kofler, Peeters, Lonardi. All.: Federico Valente 6.5.

LECCO (4-3-3): Melgrati 6; Guglielmotti 5, Capradossi 6, Ierardi 6, Lepore 6; Ionita 5.5 (dal 32' s.t. Sersanti) sv, Degli Innocenti 6, Crociata 6 (dal 45' s.t. Listkowski sv); Parigini 6 (dal 32' s.t. Salcedo sv), Inglese 5.5 (dal 16' s.t. Novakovich 5.5), Buso 5.5 (dal 16' s.t. Lunetta 5.5). A disp.: Saracco, Celjak, Bianconi, Frigerio, Beretta, Lemmens, Galli. All. Alfredo Aglietti 6.

Arbitro: Alberto Santoro di Messina 6.5.