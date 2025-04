Mantova-Brescia, una sfida salvezza dal sapore particolare per Davide Possanzini

La delicata sfida-salvezza che il Mantova dovrà giocare in casa del Brescia non è certo una partita come le altre per l’allenatore biancorosso Davide Possanzini, che è stato capitano e bandiera delle Rondinelle.

“Là – ricorda il tecnico virgiliano – ho passato il capitolo più importante della mia storia calcistica. Ho tanti amici, ho avuto un rapporto speciale con la tifoseria e farà sicuramente effetto andare in quello stadio da avversario. Però fa parte del nostro lavoro e dobbiamo pensare a fare punti. Dopo il 90’ ci sarà tempo per i saluti e per lasciarsi andare alle emozioni”. Entrambe le squadre si presentano a questo derby dopo una vittoria che ha restituito fiducia e morale. Una svolta che il Mantova è deciso a far continuare: “Noi abbiamo fatto una buona gara, il Brescia ha fatto una bella impresa – spiega mister Possanzini – Saranno galvanizzati e giocheranno in uno stadio che li spingerà molto. Sarà una gara difficile, durante la quale dovremo lottare, dovremo essere bravi a gestire i momenti in cui riescono a spingere forte”. In ogni caso il sospirato ritorno al successo con il Sudtirol ha avuto un significato particolare per i virgiliani: “In settimana – conviene il tecnico biancorosso – i ragazzi hanno lavorato con ancora maggiore fiducia ed entusiasmo. La vittoria ci ha tolto un peso, ma non ha risolto i problemi. Equilibrio e personalità ci sono sempre stati, ma spero che i tre punti abbiano liberato la mente. Ci giochiamo tanto in questa partita, dobbiamo interpretarla bene. Dobbiamo essere il più lucidi possibile”.

Il Mantova prepara a trasferta al Rigamonti con un ritiro anticipato: “Abbiamo deciso di stare tutti insieme – conclude l’ex attaccante che ha ammesso di temere in modo particolare la velocità e l’estro del giovane Nuamah – Spero che i giocatori si facciano trascinare dall’entusiasmo della vittoria col Sudtirol, dobbiamo continuare così, non guardare agli altri, ma pensare che tutto dipende da noi”. Sul fronte della formazione, dopo il felice ritorno al 4-2-3-1 (davanti al monteclarense Festa) che ha riportato finalmente anche i tre punti, è probabile che Possanzini decida di proseguire in questa direzione (che, del resto, è quella che ha regalato le maggiori soddisfazioni sin dall’inizio della sua avventura in biancorosso). Tutto il gruppo è a disposizione e il solo Mensah ha accusato problemi in settimana e la sua presenza verrà valutata solo nel momento di compilare la distinta per questa gara che può davvero valere un’intera stagione (per entrambe le contendenti)

Probabili formazioni

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Papetti, Calvani, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli; Nuamah; Borrelli, Moncini. All: Maran. Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Debenedetti. All Possanzini.

Dove vederla in tv

La partita si giocherà sabato 5 aprile alle ore 15 allostadio Rigamonti di Brescia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.