Mantova, arriva la Sampdoria: Possanzini ha dubbi in difesa e sulla trequarti

Mantova, 24 gennaio 2025 – L’allenatore del Mantova Davide Possanzini vuole rimanere concentrato soltanto sulla partita che si giocherà domani, sabato 25 gennaio, al “Martelli” con la Sampdoria, senza lasciarsi condizionare né dal sospirato primo successo esterno colto a Cittadella né dall’amara sconfitta patita all’andata con i blucerchiati, quando nel finale è stato annullato il gol di Mancuso che avrebbe sancito un pareggio più che meritato.

La voce del tecnico

“Dobbiamo continuare a crescere e migliorare in diversi aspetti – è la premessa del tecnico virgiliano – In questo momento stiamo lavorando bene e la vittoria in trasferta ci ha fatto piacere, ma non ci ha certo fatto vincere un campionato. L’entusiasmo è senza dubbio una cosa positiva, ma noi dobbiamo avere equilibrio e tranquillità. Affronteremo un avversario che non sta ottenendo quello che si era prefissato, ma hanno giocatori di qualità e, oltretutto, vorranno reagire con tutto il loro orgoglio. Di questo dovremo tenerne conto e rispondere con gli stessi sentimenti e con la giusta lucidità”.

Un aspetto, quest’ultimo, che spinge mister Possanzini a chiedere ai suoi giocatori la massima attenzione, visto che “in serie B il dettaglio fa la differenza”.

Formazione al completo

Sul fronte della formazione (finalmente) l’ex attaccante dovrebbe avere a disposizione tutti i componenti della rosa, compreso Giordano, da poco arrivato proprio dai blucerchiati e che potrebbe avere la sua prima occasione da titolare contro la sua ex squadra.

Per il resto merita un occhio di riguardo la coppia centrale della difesa, con De Maio e Cella, da una parte, e Brignani e Redolfi, dall’altra, che si contendono la possibilità di partire dal 1’. In avanti, alle spalle di Mensah, che dovrebbe rappresentare ancora una volta il punto di riferimento avanzato dei biancorossi, ci sono diversi pretendenti per le tre maglie sulla trequarti, con mister Possanzini che farà le sue scelte solo in extremis.

Una nota, infine, spetta anche al ritorno al “Martelli” dopo due trasferte consecutive: “Il nostro stadio – conferma l’allenatore biancorosso – per noi è un’arma in più. Spero che ci sia il solito entusiasmo. La curva è il nostro dodicesimo giocatore e deve comportarsi come tale, sostenendo la squadra e avendo pazienza nei momenti difficili. Uniti possiamo fare bene”.

Probabili formazioni

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, De Maio, Cella, Bani; Burrai, Trimboli; Bragantini, Mancuso, Fiori, Mensah. All: Possanzini. Sampdoria (3-4-2-1): Ghidotti; Riccio, Meulensteen, Veroli; Venuti, Bellemo, Yepes, Beruatto; Akinsanmiro, Niang; Coda. All: Semplici. La partita si giocherà sabato 25 gennaio alle ore 17.15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.