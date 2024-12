Il Mantova cerca una ripartenza da play off contro la Reggiana. Le probabili formazioni e dove vedere la partita

Mantova, 28 dicembre 2024 – Il Mantova vuole iniziare il girone di ritorno con una vittoria che possa lanciare verso la seconda parte del campionato nuova fiducia e convinzione. La matricola biancorossa si appresta a ospitare una Reggiana decisa a raccogliere punti con un mix di orgoglio e rabbia dopo il pareggio subìto al termine del recupero in casa dello Spezia. Un gol che, in un sol colpo, ha cancellato quella che sarebbe stata la prima vittoria esterna della stagione ed estromesso dalla zona play off i virgiliani, che hanno raggiunto il giro di boa a -1 dagli spareggi-promozione e a +3 dai play out.

Un cammino tutto sommato positivo per una neopromossa, visto che la squadra di Possanzini non è mai stata coinvolta nella zona calda della classifica, anche se rimangono le polemiche legate alla direzione arbitrale vista al “Picco”, che ha suscitato le proteste dell’allenatore biancorosso che, pur sottolineando la prova dei suoi giocatori sul terreno di un avversario tanto quotato, ha parlato senza troppi giri di parole di episodi che hanno condizionato l’incontro con gli spezzini.

Sul fronte virgiliano, comunque, la parola d’ordine è guardare subito avanti e, in questo senso, acquista un valore del tutto particolare l’incontro con la Reggiana, che non solo ha il sapore del derby, ma che, soprattutto, mette in palio punti molto importanti per entrambe le contendenti. Il Mantova cercherà di compiere un significativo passo in avanti grazie al sostegno del pubblico del “Martelli” in una sfida con un avversario motivato e insidioso come gli emiliani, un incontro che la formazione biancorossa dovrà affrontare senza Brignani e Trimboli, squalificati al pari di mister Possanzini (che sarà sostituito in panchina dal vice Andrea Massolini).

La compagine di mister Viali, che ha due punti in meno del Mantova, è reduce dalla bella vittoria con la Juve Stabia e vuole prolungare la sua serie positiva. Un ostacolo senza dubbio impegnativo per i virgiliani, che, sul fronte della formazione, dovranno definire il giocatore che affiancherà Redolfi al centro della difesa (con Cella in vantaggio su Solini) e definire la coppia destinata a giostrare davanti al pacchetto arretrato. Può essere arrivato il momento del rientro di capitan Burrai oppure sono Muroni e Artioli che potrebbero formare la coppia dei centrocampisti? Per il resto, i tre trequartisti e la prima punta, mister Possanzini ha a sua disposizione diverse scelte. Come spesso sta capitando nel corso di questa stagione, l’ex attaccante disegnerà il reparto avanzato solo nell’immediata vigilia di una partita da affrontare con la massima attenzione. Riuscire a superare la Reggiana, in effetti, potrebbe trasmettere al girone di ritorno della matricola biancorossa uno slancio in grado di regalare a tutto l’ambiente virgiliano dolci soddisfazioni.

Probabili formazioni:

Mantova (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Redolfi, Cella, Bani; Muroni, Burrai; Bragantini, Aramu, Fiori; Mensah. All: Davide Possanzini. Reggiana (4-3-2-1): Bardi; Sampirisi, Meroni, Lucchesi, Libutti; Ignacchiti, Reinhart, Sersanti; Vergara, Portanova; Gondo. All: William Viali. La gara si giocherà domenica 29 dicembre alle 15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e su “LaB Channel”.