Mantova-Sassuolo, i biancorossi sfidano la capolista con la speranza di un riscatto

Mantova, 7 febbraio 2025 – Dopo la sconfitta con il Modena, il Mantova vuole rifarsi subito e dimostrare di avere le carte in regola per raggiungere senza troppe ansie il traguardo desiderato della salvezza.

Il calendario, però, chiama la matricola biancorossa ad affrontare una prova tutta in salita, visto che la squadra di mister Possanzini, ex di turno nell’occasione, dovrà ospitare nientemeno che il Sassuolo capolista: “Sarà un incontro difficilissimo – premette lo stesso tecnico virgiliano – Loro hanno giocatori di grande qualità, sono i più forti della categoria. Nello stesso tempo, però, siamo pronti a scendere in campo con l’obiettivo di stupire. Un incontro del genere offre tante motivazioni e noi vogliamo dimostrare di possedere le qualità giuste per centrare il nostro obiettivo, che, da sempre, è la salvezza”.

Un proposito che non è cambiato dopo la conclusione del mercato invernale che ha portato a Mantova due innesti come Giordano e Paoletti e, sostanzialmente, ha mantenuto invariato il gruppo che ha cominciato la stagione a disposizione dell’ex attaccante. A dire il vero, la società del presidente Piccoli ha ricevuto diverse offerte, soprattutto per due talenti come Bragantini e Fiori, ma Possanzini, con la consueta schiettezza, sintetizza: “Per loro avrebbero dovuto passare sul mio corpo…”.

Sul fronte della formazione che sfiderà dal 1’ i neroverdi, non mancano le alternative al tecnico virgiliano, con la coppia centrale della difesa che vede in vantaggio Brignani e Cella, ma i pretendenti ad una maglia da titolare non mancano, così come accade sulla trequarti, dove per tre posti ci sono almeno sei contendenti (Galuppini, Bragantini, Mancuso, Aramu, Fiori e Ruocco). Per il resto, mentre Giordano è favorito su Bani per giocare sulla fascia sinistra (che Panizzi, che dopo avere rifiutato parecchie offerte dalla C, è costretto ad inseguire), l’ultimo arrivato in ordine di tempo, Paoletti, potrebbe contendere una maglia a centrocampo a Trimboli (ma anche ad un Muroni in cerca di maggiore spazio) per cercare di far vedere al suo nuovo pubblico le sue reali qualità. Al di là degli interpreti, come ha ricordato mister Possanzini, quello che non dovrà mai mancare ai biancorossi contro il Sassuolo è il coraggio. Quella voglia di stupire e di andare oltre l’ostacolo che può aiutare il “piccolo” Mantova a farsi grande con la prima della classe. Probabili formazioni Mantova (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani, Cella, Giordano; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori, Mensah. All: Possanzini.

Sassuolo (4-3-3): Moldovan; Toljan, Lovato, Muharemovic, Doig; Iannoni, Obiang, Boloca; Berardi, Mulattieri, Laurienté. All: Grosso.

La gara si giocherà sabato 8 febbraio alle 15 allo Stadio Martelli di Mantova e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.