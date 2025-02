Girone B. Milan Futuro in rosso. Camarda segna e illude. Bonera ancora a rischio

SOLBIATE ARNO (Varese)Il copione sembra non cambiare mai. Il Milan Futuro, ancora una volta, crea, disfa, resta in dieci ed esce dal campo a mani vuote. Rossoneri trascinati dalla rete iniziale di Camarda, in vantaggio due volte (di Coubis l’altro gol milanista) ma poi sconfitti 3-2 dal Pescara, che trova la zampata decisiva a 3’ dal novantesimo con Lancini. La situazione di classifica è sempre più brutta: il Milan resta terzultimo, molto distante dalla zona per la salvezza diretta e perde anche tre punti dal Legnago fanalino di coda, ora sotto di sole tre lunghezze. E anche la panchina del tecnico Bonera appare sempre più a rischio. Di buono c’è la prestazione di Camarda, tornato in C dopo due mesi e autore del bellissimo 1-0 al 6’: controllo odi tacco, progressione e gran destro nell’angolino. Per il resto il Pescara ha avuto molte più occasioni dei rossoneri, fragili in difesa e poco disciplinati. L’espulsione di Bartesaghi al 32’ della ripresa, per doppia ammonizione, è l’ottava in stagione.

MILAN FUTURO-PESCARA 2-3 (1-1)Marcatori: 6’pt Camarda (M), 18’pt Bentivegna rig. (P), 11’st Coubis (M), 25’st Brosco (P), 42’st Lancini (P).Alessandro Stella