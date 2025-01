Serie C. Ecco il quarto colpo in entrata per Milan Futuro dalla Lucchese arriva il terzino destro Quirini

Quarto colpo in entrata per un Milan Futuro sempre più attivo in questa sessione di mercato invernale. Arriva dalla Lucchese Ettore Quirini, terzino destro classe 2003, che ha firmato un contratto triennale. Il 21enne toscano va a rinforzare ulteriormente il reparto difensivo dei rossoneri, ma rappresenta anche una valida “arma“ offensiva. Quirini infatti è il classico "difensore con il fiuto del gol": ben cinque le reti messe a referto con la Lucchese in questa prima parte di stagione. Il terzino farà verosimilmente il suo esordio domenica pomeriggio nella difficile gara casalinga contro il Rimini.

La speranza del tecnico Daniele Bonera è che Quirini possa dare una mano importante nella complicata corsa salvezza, rivelandosi subito decisivo come gli altri neo-acquisti. Magrassi e Ianesi, entrambi in gol nelle ultime partite, hanno ridato linfa allo sterile attacco rossonero, mentre Camporese (solo crampi per lui ad Ascoli, sarà regolarmente a disposizione nel weekend) ha portato subito carattere ed esperienza nella retroguardia.

Il mercato del Milan Futuro comunque potrebbe non essere finito e nei prossimi ultimi dieci giorni dovrebbe muoversi ancora qualcosa sia in entrata che soprattutto in uscita. Intanto è arrivata la stangata del giudice sportivo nei confronti di Gala, espulso per un grave fallo di reazione domenica ad Ascoli: tre giornate di squalifica.

Alessandro Stella