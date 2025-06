Modena: corsa a due per la panchina tra Luca D'Angelo e Andrea Sottil

Ore cruciali. Sono quelle che vive il Modena, in attesa di mettere il primo tassello, quello ovviamente più importante, del progetto che riguarda la prossima stagione. Una stagione che è ormai alle porte, e che inizierà tra poco più di un mese con il ritiro, che anche questa estate sarà a Fanano: la dirigenza gialloblù si sta muovendo da settimane, i nomi circolati sono stati tanti, di cui più di uno che non è stato mai realmente vicino alla panchina canarina: d’altronde da quando mondo è mondo l’estate è deputata alle voci di mercato più disparate. Al momento la corsa sembra restringersi a due soli candidati, Luca D’Angelo e Andrea Sottil.

Le cose sono ormai risapute: D’Angelo è legato due altri anni di contratto con lo Spezia a circa 850mila euro a stagione, al netto dello staff, e ieri ha incontrato l’ad bianconero Gazzoli e il ds Melisano; il tecnico pescarese, stando a quanto si apprende da La Spezia, sembra essere stato convinto dai piani del club ligure. C’è un’intesa di massima, a dispetto di quanto sembrava profilarsi ieri in mattinata, e le parti si sono date nuovo appuntamento oggi per quella che potrebbe essere la fumata bianca per la conferma. Quindi non è solo una questione economica, ma soprattutto una valutazione del progetto per il prossimo campionato.

Insomma, in viale Monte Kosica in queste ore si è alzato il livello di attenzione nel caso D’Angelo e lo Spezia decidessero di proseguire il rapporto, perché a quel punto cadrebbe anche quello che a lungo è stato uno degli obiettivi dei gialloblù. Come dire che quell’effetto domino che si paventava nei giorni scorsi sta cominciando a partire. Se tra oggi (quando, appunto, da La Spezia si attendono quelli che potrebbero essere gli sviluppi definitivi della videnda D’Angelo) e i prossimi giorni non dovesse andare in porto la trattativa, l’alternativa più credibile è quella legata ad Andrea Sottil, col quale ci sono stati dei contatti approfonditi e che attende solo la mossa del Modena. Il tecnico di Venaria Reale adotta infatti un sistema di gioco che garantirebbe continuità al progetto tecnico, soprattutto l’adozione della difesa a tre. Una corsa dunque che pare essere stata ristretta a due soli candidati e che si concluderà pensiamo molto presto. Una volta sistemata la panchina, potrà infatti cominciare il mercato per dare al mister, chiunque sarà, una squadra, se non completa, comunque già impostata in modo deciso già per il ritiro.