Il Monza crolla a Venezia: addio alla Serie A dopo il gol di Fila

VENEZIAManca la certezza matematica, ma di fatto il Monza dice addio alla Serie A. I brianzoli cadono anche a Venezia: decide il gol di Fila a metà ripresa. Il Monza, tuttavia, approccia bene il match. Keità e Ciurria sono molto attivi sulla sinistra e al 4’ arriva la prima occasione. Su corner Mota spizza di testa e colpisce Pedro Pereira, la cui fortunosa deviazione chiama Radu a un gran riflesso. Il Venezia, invece, esce alla distanza. Al 24’ punizione beffarda di Nicolussi Caviglia, Turati compie un miracolo, poi la traversa e Akpa Akpro salvano gli ospiti. Sei minuti dopo, sugli sviluppi di un’altra punizione, Marcandalli devia sotto porta, trovando un’altra ottima risposta del portiere biancorosso. Gli ospiti perdono Keità per infortunio muscolare e, a inizio ripresa, anche Izzo (nella foto). Le due squadre faticano a rendersi pericolose e sono i cambi dei padroni di casa a fare la differenza. Al 27’ il Venezia passa in vantaggio: Ellertsson sbilancia in modo regolare Birindelli e appoggia in area per Fila, che deve solo spingere in rete. Al 32’ Turati dice no con un secondo miracolo a un’altra punizione di Nicolussi Caviglia. Il Monza non va oltre un tiro centrale con Caprari. Nesta è furioso: "I calciatori devono dimostrare chi vuole restare a Monza, oggi non li posso giustificare. Il Venezia era alla nostra portata, abbiamo perso con l’ennesimo gol stupido. Serve ritrovare dignità".Alessandro Stella