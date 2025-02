Protagonisti. Zauli: "Gara difficile, ci prendiamo il risultato». L’esterno: "Vorrei restare al Perugia a lungo»

RIMINI - "È stata una partita di sofferenza, lo spirito è giusto. Ma è stata difficile, non riuscivamo ad accorciare sui due attaccanti, poi siamo passati a tre e abbiamo rischiato meno – ha dichiarato Lamberto Zauli a Umbria Tv – . Abbiamo sofferto più rispetto alle altre gare, ma ci sta vista la situazione in cui ci troviamo. Ma sul piano dell’atteggiamento e dell’impegno non posso dire nulla ai ragazzi. Un gruppo che non è una squadra oggi avrebbe perso. Sono contento del risultato: ci prendiamo questo punto e pensiamo alla sfida contro la Vis Pesaro che affronteremo venerdì cercando di recuperare nel miglior modo possibile. Dove finiremo? Non lo so, dobbiamo pensare a partita dopo partita e poi cercare di recuperare più giocatori possibili".

Montevago non trova più la via del gol. "È la sua prima vera stagione da titolare, è un momento dove fa più fatica e dove si trova più isolato. Gli sto insegnando a gestire con serenità questo momento perché poi il gol ritroverà: è un ragazzo serio e questo non è un dettaglio".

E sul mercato, Zauli spiega. "Abbiamo Seghetti che ha avuto tanti problemi, avremo Kanoute. Gli infortuni ci hanno ridotto la rosa, dobbiamo recuperare piano piano tutti per avere quelle soluzioni in più che poi aiutano l’allenatore anche nelle scelte".

Quella di Cisco è una dichiarazione d’amore nei confronti del Perugia. L’esterno, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Sudtirol, dice la sua. "Vorrei restare in biancorosso, mi piacerebbe restare qui a lungo. Sento fiducia e questo per un giocatore è importante".