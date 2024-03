Indagini della Digos su manichini intimidatori allo stadio di Pescara

La Digos della Questura di Pescara sta indagando sulla comparsa nella notte tra giovedì e ieri di due manichini dinanzi ai cancelli della curva nord dello stadio Adriatico di Pescara e sul Ponte del Mare, con i nomi del presidente del Pescara Daniele Sebastiani e del direttore sportivo Daniele Delli Carri. Nei giorni scorsi la tifoseria biancazzurra aveva manifestato il proprio disappunto per i risultati della squadra, esponendo striscioni di protesta in città e mettendo in atto una contestazione prima, durante e dopo la gara di campionato Pescara-Lucchese. Unanime la condanna dell’episodio e la solidarietà alla società abruzzese e ai suoi dirigenti. "La Lega Pro tutta e il presidente Marani – si legge in una nota – condannano la vile intimidazione e si schierano contro ogni atto di violenza. Giunga al Pescara Calcio, ai suoi tesserati e ai suoi dipendenti la più assoluta solidarietà della Lega Pro".