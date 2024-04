BRESCIA-PISA. L’arbitro sarà. Paride Tremolada

Verso Brescia-Pisa ieri è stato deciso l’arbitro della partita. Si tratta di Paride Tremolada di Monza che dirigerà la partita di domani allo stadio Rigamonti. Il fischietto brianzolo sarà coadiuvato da Giorgio Peretti di Verona e Federico Longo di Paola, quarto assistente Eugenio Scarpa di Collegno. Al Var ci sarà Matteo Gariglio di Pinerolo, coadiuvato da Giacomo Paganessi di Bergamo. Per quando riguarda le presenze, il fischietto ha già diretto il Pisa due volte in passato. Il bilancio per i nerazzurri con Tramolada è di un successo (vittoria 2-0 contro il Gozzano) e un pareggio contro il Pordenone per 1-1. Tremolada si infortunò lasciando il terreno di gioco al quarto assistente che concluse la partita al suo posto. Le assenze: tutti a disposizione per Aquilani, ad eccezione di Barbieri (squalificato per un turno) e di Barberis.

M.B.