Inter: Aquilani deluso dal secondo tempo, ma crede nei playoff

Dalla sala stampa il tecnico nerazzurro Alberto Aquilani fa il punto della situazione, dopo un secondo tempo molto meno inciso del primo da parte dei suoi ragazzi: "Avevamo fatto un buon primo tempo - ammette l’allenatore -. Ci credevamo, venendo a giocare in un ambiente difficile, poi però nel secondo tempo abbiamo smesso di giocare e siamo diventati una squadra ‘normale’. Non so perché, ma probabilmente il Bari ha fatto qualcosa in più". Qualche problema di tenuta atletica ha condizionato il match: "Purtroppo arriviamo anche molto cotti, ho dovuto fare dei cambi forzati - prosegue il tecnico -. I crampi dei miei giocatori e gli infortuni muscolari non nascondo siano un problema che ci sta limitando". Sul rigore Aquilani non riesce a spiegarsi le motivazioni che hanno portato Pezzuto a confermare la sua decisione: "Vedo tantissime partite al giorno e solitamente al var quando viene chiamato l’arbitro è per cambiare qualcosa ribadisce Aquilani -. Quest’anno due volte è successo il contrario". L’attenzione del tecnico è tutta concentrata al finale di stagione: "Ho un contratto di due anni, ma ora bisogna solo pensare al finale di stagione". Il portiere Nicolas e Moreo credono entrambi nei playoff: "Venire qua e fare una buona partita con il Bari, anche se abbiamo giocato male nella ripresa, ci porta ad un punto guadagnato. Crediamo nei playoff". Dello stesso tenore l’attaccante nerazzurro: "Moreo: "Purtroppo ci è mancata un po’ di cattiveria davanti e questo è stato un aspetto sicuramente da migliorare. Dispiace perché la vittoria era alla nostra portata. Ci prendiamo questo punto, ma un po’ di rammarico c’è. Ai playoff ci crediamo ed è il nostro obiettivo". Michele Bufalino