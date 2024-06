Nicolas Viola, interesse con intrigo. Il calciatore a Pisa per l’idoneità

di Michele Bufalino

Il primo intrigo di calciomercato passa da Pisa. Nicolas Viola potrebbe essere il primo acquisto della finestra 2024-25 di trattative, ma non senza il ‘giallo’. Il centrocampista, 34 anni, ieri infatti si trovava a Pisa per svolgere delle visite mediche al San Rossore Sport Village, riconosciuto e immortalato da qualche tifoso. Visite dedicate più alla idoneità sportiva che alla trattativa in atto con la società nerazzurra. Un segnale però, visto che lo Sporting Club da giorni, come anticipato la scorsa settimana sul quotidiano, sta cercando di strapparlo al Cagliari a parametro zero, mentre sta trattando il rinnovo, essendo in scadenza tra tre giorni, il 30 giugno 2024. Viola è uno dei pupilli di Pippo Inzaghi, avendo già lavorato con il tecnico in passato a Benevento. Un incontro tra il centrocampista e il tecnico sarebbe avvenuto anche a Formentera, dov’era presente anche Massimo Coda come invitato al matrimonio di Inzaghi, anche se poi la punta alla fine ha scelto la Salernitana. Viola però a Cagliari percepisce uno stipendio di 700 mila euro ed è stato tra i protagonisti della scorsa stagione, segnando 5 gol in 28 partite. E’ il giocatore che, più di molti altri, servirebbe al centrocampo pisano, dato che in quel ruolo Barberis è ormai fuori gioco e Veloso potrebbe non rinnovare. Si vocifera che la società nerazzurra abbia proposto un contratto di un anno con opzione di rinnovo per un secondo anno, ma si stia trattando anche direttamente per un biennale. La trattativa non ha ancora preso una direzione definitiva, ma Viola senza dubbio è uno dei profili su cui la società nerazzurra sta investendo e la sua presenza a Pisa è da considerarsi comunque un segnale nei confronti di entrambe le società.

Nel frattempo slitta l’annuncio di Davide Vaira a nuovo direttore sportivo. Il prossimo diesse nerazzurro sarà a Pisa oggi per la firma del contratto biennale fino al 30 giugno 2026. Poi toccherà ad Inzaghi che, secondo la Gazzetta dello Sport, avrà ancora qualche giorno di tempo prima di firmare il proprio, sempre fino al 2026: "tempi lunghi, non è pronto il contratto", riporta la Rosea. Sul resto del mercato, per ora potrebbero esserci porte scorrevoli in casa nerazzurra. Per Nicolò Buso, attaccante 24 enne del Lecco, il Pisa ha sondato il terreno per strapparlo alla sua società di appartenenza. Solo un contatto per il momento, mentre l’Avellino si è mossa più concretamente. Riflessioni in corso anche perché il giocatore, l’anno scorso 9 gol in campionato, ha un contratto fino al 2026. Continua a tenere banco, infine, l’intrigo Torregrossa. "Nelle ultime ore si segnalano anche i primi contatti tra Torregrossa e la dirigenza del Brescia" - scrive Bresciaingol, confermando le indiscrezioni delle scorse settimane. Il giocatore, sotto contratto ancora per un anno con il Pisa, era a Brescia domenica in occasione del matrimonio di Dimitri Bisoli ed è stato visto parlare con Rolando Maran, intrattenendosi anche con i suoi ex compagni di squadra.