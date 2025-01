Per la fascia un acquisto da A: c’è Candela. Beruatto alla Samp: rimosso il Pisa dai social

Porte girevoli in casa nerazzurra sulle corsie di destra e sinistra ma c’è anche il nuovo nome per la fascia, l’italiano Antonio Candela, 24 anni, del Venezia. L’esterno destro e terzino quest’anno in Serie A ha collezionato 13 presenze con un assist e arriverebbe per dare fiato a Idrissa Touré. E’ lui il nome scelto per la fascia, sopravanzando anche altri profili come Almqvist, poi arenatosi dopo un secco no del Parma, che erano emersi nei giorni scorsi. Un nome importante perché il Pisa, che lo prenderà in prestito con diritto di riscatto dai lagunari, ha vinto la concorrenza di di Cesena, Cremonese e Sassuolo, che avevano anch’essi tentato l’assalto.

Per un giocatore che arriva c’è anche uno che parte. Si tratta di Pietro Beruatto, protagonista di una delle più particolari trattative di mercato degli ultimi anni. Il giocatore ieri ha salutato i compagni ed ha preso il largo per Genova. Oggi sarà già a Bogliasco per il primo allenamento. La parola fine l’ha messa, indirettamente, proprio Beruatto, che ha rimosso dai propri profili social la sua appartenenza alla società nerazzurra, un altro particolare elemento di questa trattativa. Confermate le indiscrezioni dei giorni scorsi, con la Sampdoria lo acquista in prestito con diritto di riscatto. La dirigenza nerazzurra avrebbe preferito che rimanesse a Pisa, ma la volontà dell’entourage del calciatore è stata determinante per la buona riuscita dell’operazione.

Il diesse dei doriani Accardi infatti si è affidato anche alla consulenza di Giuseppe Riso, procuratore del calciatore, per allestire la girandola di scambi e trattative che la Sampdoria sta mettendo in piedi in queste settimane per uscire dalle secche della zona retrocessione. Il Pisa molto probabilmente avrà un credito da esercitare per aver liberato il giocatore, ma la società è ancora indecisa se rimanere così, riadattando all’occorrenza lo stesso Candela sulla fascia sinistra, oppure intervenire ulteriormente.

Non è infatti tramontata anche la trattativa per Luca Zanimacchia, altro giocatore assistito da Giuseppe Riso, di proprietà della Cremonese. Il 25enne, vecchio pallino di Corrado, è una trattativa più difficile, per non riempire di esterni la squadra, già molto coperta, ma nei prossimi giorni si deciderà se effettuare anche questo acquisto o meno. Resterà poi un ultimo acquisto da fare, se non arriverà un’alternativa a sinistra, ovvero il centrocampista centrale che sostituirà Jevsenak, destinato all’estero per cercare minutaggio in vista degli Europei Under 21.

In uscita, dato l’arrivo del nuovo attaccante danese dal Rennes Henrik Meister, il Mantova resta in pole position su Cesena e Juve Stabia per Nicholas Bonfanti, Mlakar è alle firme per il prestito con l’Hajduk Spalato dell’ex tecnico nerazzurro Gennaro Gattuso. Secondo Tmw, infine, Gabriele Piccinini sarebbe finito nel mirino del Wolfsburg ma il Pisa difficilmente sarebbe pronto a privarsene.