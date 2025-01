Pisa-Salernitana 1-0, Moreo rilancia i nerazzurri: successo in inferiorità numerica

Pisa, 26 gennaio 2025 - Vittoria importantissima per la squadra di Inzaghi, dopo oltre un'ora e un quarto di inferiorità numerica per il rosso a Marin. A decidere il match è un gol di Moreo nella ripresa.

PRIMO TEMPO – Una lunga fase di studio determina i primi minuti della gara tra i nerazzurri e la Salernitana. Il Pisa però effettua un forcing costante senza pungere. Poco prima del quarto d’ora però Marin compie una gravissima ingenuità dando una gomitata a un avversario. L’arbitro non vede, ma il var sì e il calciatore nerazzurro viene espulso. Così Inzaghi decide di sostituire Meister e fare entrare Abildgaard. Proteste poi per un fallo di Lochoshvili su Moreo, con l’arbitro che decide “solo” per un giallo, ma dal nuovo regolamento è SPA e non è rosso. Non si vedono tiri in porta, se non un tentativo di rimettere in mezzo un pallone al 35′ da parte di Angori, bloccato da Christensen. Dopo il primo calcio d’angolo del Pisa, al 40′ Abildgaard la spara alta, in seguito a uno “scontro” in volo tra Moreo e Touré, entrambi a provare la rovesciata come in un frame tratto da Holly e Benji. Un minuto dopo Moreo riceve palla da Lind, ma la sua conclusione sfiora il palo alla destra di Christensen. Termina così il primo tempo. SECONDO TEMPO – La ripresa comincia con un tiro di Amatucci al 52′, terminato di poco a lato. Al 56′, da una lunga rimessa laterale battuta da Bonfanti, il pallone arriva a Moreo su spizzata di Abildgaard e il numero 32 non sbaglia trafiggendo Christensen. Al 60′ un cross su calcio di punizione trova la testa di Lochoshvili, ma Semper fa sua la sfera senza problemi. La Salernitana prova a reagire al gol di Moreo, ma il Pisa con veemenza rintuzza e va di contropiede, dimostrando di giocare quasi come fosse in parità di uomini in campo. Al 70′ Cerri si gira e calcia fuori, poi Inzaghi mette Piccinini per Lind e Calabresi per Rus. Al 76′ Piccini ha una doppia opportunità, ma il pallone prima viene respinto da Christensen, poi sfiora il palo alla destra del portiere. Entrano all’83’ Mlakar e Sernicola per Moreo e Hojholt, così si chiudono i cambi per la squadra di Inzaghi. Al 93′ Mlakar sfiora il gol del raddoppio, poi il match si chiude. Pisa (3-4-1-2): Semper; Rus (71′ Calabresi), Canestrelli, Bonfanti; Touré, Hojholt (83′ Sernicola), Marin, Angori; Moreo (83′ Mlakar); Lind (71′ Piccinini), Meister (19′ Abildgaard). A disp: Nicolas, Loria, Vignato, Sussi, Solbakken, Arena, Morutan. All.: Inzaghi.

Salernitana (3-5-2): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Girelli (58′ Caligara), Amatucci (78′ Torregrossa), Tongya (46′ Reine-Adelaide), Njoh (46′ Jaroszynski); Verde (58′ Raimondo), Cerri. A disp.: Sepe, Bronn, Guasone, Corazza, Stojanovic, Soriano, Hrustic. All: Breda.

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Reti: 56′ Moreo

Note: ammoniti: Ghiglione, Lochoshvili, Girelli, Ferrari, Rus. Espulsi: Marin

Note: Recupero 2′ pt, 3′ st