Questa non ci voleva, si ferma Tramoni. Due settimane ai box. Congelato Mlakar

Giornata complicata sul fronte mercato per la società nerazzurra tra infortuni e una trattativa, quella per Antonio Candela del Venezia, che ha subito un’altra frenata, stavolta più importante della precedente, anche se non ancora definitiva. Partiamo però dall’infortunio, perché il problema muscolare di Matteo Tramoni, per il quale ha dovuto saltare la gara con il Catanzaro e lo ha messo in serio dubbio per le sfide contro Salernitana e Palermo, sta impattando sulle trattative. Nelle scorse ore infatti la testata slovena Sportske Novosti ha parlato di un temporaneo stop per la trattativa che potrebbe portare Jan Mlakar in prestito all’Hajduk Spalato di Gattuso. Cosa c’è di vero? Fonti nerazzurre confermano come il Pisa infatti abbia davvero trattenuto il giocatore, che si è messo pienamente a disposizione della squadra, vista l’emergenza dovuta dall’infortunio di Tramoni, ma anche di Vignato (vittima di una distorsione alla caviglia), per altro sul piede di partenza, destinazione Carrara. Il corso intanto oggi effettuerà nuove analisi al polpaccio. Sulla fascia invece c’è un nuovo intrigo all’orizzonte. Ieri pomeriggio Antonio Candela è stato fermato dalla società lagunare mentre era in viaggio per Pisa. Mancavano solo le visite mediche e la firma, ma poi c’è stata una nuova frenata per l’affare, i cui motivi non sono stati resi noti. Forse l’emergenza difesa della squadra veneziana, che ha costretto Di Francesco a ripensare i propri piani e così la società.

Colpi di scena come questi sul mercato non sono nuovi, visto che in assenza di firme tutto può sempre succedere. Il Pisa intanto si è tutelato e le prossime ore saranno decisive per capire se si potrà ancora trattare, oppure se i nerazzurri torneranno su altri profili, come Leonardo Sernicola della Cremonese, mai tramontato, così come Luca Zanimacchia, sempre dei grigiorossi, oppure Tyrique Mercera del Cambuur. C’è anche un nome nuovo, quello di Tjas Begic, 21enne del Frosinone, in prestito dal Parma. Il Pisa ha chiesto informazioni su di lui ai crociati, ma per arrivare dovrebbero interrompere il prestito con i ciociari, che in questo momento si stanno giocando la salvezza e ciò appare abbastanza complesso. Si arriva quindi al mercato in uscita. Ieri il Pisa ha ufficializzato la cessione di Andrea Beghetto in prestito al Vicenza, dopo l’interruzione del precedente prestito con il Lecco. E’ stata anche la giornata di Nicholas Bonfanti al Bari. L’attaccante ha effettuato le visite mediche in Puglia e oggi sarà data l’ufficialità dell’affare. E’ stato sia il Pisa che l’entourage del giocatore a preferire la formula del prestito secco oneroso (di 200 mila euro) perché i dirigenti nerazzurri credono sempre al giocatore e vogliono continuare a puntare su di lui come asset nel futuro. Per il resto si attende anche la cessione di Zan Jevsenak in prestito alla Juve Stabia.