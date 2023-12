Blitz del Pontedera: un gol di Nicastro stende l’Ancona

Ancona, 2 dicembre 2023 – Una rete di Nicastro sul calare del primo tempo consente al Pontedera di espugnare Ancona, cogliere il quinto successo esterno consecutivo (tre in campionato e due in Coppa) e portarsi provvisoriamente al sesto posto in classifica.

Dopo un avvio di marca locale con una punizione dell'ex Cioffi finita di poco a lato (15') , l'attaccante granata appostato in mezzo all'area avversaria non si è lasciato sfuggire una palla capitatagli sul piede buono, il sinistro, battendo Perucchini e firmando il quarto centro personale.

Nella ripresa l'iniziativa è stata costantemente in mano ai padroni di casa, con la squadra di Canzi che ha esaltato la propria fase difensiva. Lewis, rientrato al posto dell'infortunato Stancampiano, non ha mai corso comunque seri pericoli e così il Pontedera ha potuto chiudere con il sesto clean sheet nelle ultime 8 gare di campionato. Prossimo impegno per i granata, martedì al Mannucci contro il Pescara nel recupero della 14a giornata. (s.l.)

Ancona-Pontedera 0-1, il tabellino

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco (36’ st Kristoffersen), Gatto (14’ st Peli), Paolucci (14’ st Nador); Energe (14’ st Basso), Spagnoli, Cioffi (36’ st Mattioli). A disp: Vitali, Testagrossa, Marenco, Agyemang, Dutu, Radicchio, Barnabà, Gavioli. All. Colavitto

PONTEDERA (3-4-1-2): Lewis; Calvani, Martinelli, Espeche; Perretta, Ignacchiti, Catanese (38’ st Fossati), Angori; Benedetti (38’ st Guidi), Ianesi (25’ st Delpupo); Nicastro (44’ st Selleri). A disp: Vivoli, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Paudice. All. Canzi

Arbitro: Peletti di Crema

Marcatore: 39’ pt Nicastro

Note: spettatori 3.103; ammonito Pellizzari; angoli 4-4