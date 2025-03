Prima inseguitrice. Folgore a passo spedito. Big match a Carate subito dopo la sosta

CARATE BRIANZA (Monza)Il primo tentativo di agganciare la vetta non è andato a buon fine. Ma i risultati dagli altri campi ne concedono un altro alla Folgore Caratese (nella foto il capitano Antonio Arpino) che dopo aver perso di misura in uno Sportitalia Village gremito contro il Desenzano, tornerà nuovamente nello stesso luogo domenica prossima per dare l’ultimo e decisivo assalto alla capolista Ospitaletto. Dopo la domenica di pausa che spacca in due il mese di marzo, il girone B di serie D riapre con la “madre di tutte le partite“ tra la capolista bresciana (che però sarà senza il suo allenatore Quaresmini appiedato quattro turni dal Giudice Sportivo) e la formazione allenata da Carobbio. Entrambe hanno perso l’ultima gara, in classifica sono prima e seconda separate da appena tre lunghezze, ma la lotta per la promozione nelle ultimissime giornate si è riaperta a più squadre. Atmosfera carica in Brianza anche dopo il comunicato diffuso dal club il giorno successivo alla sconfitta interna col Desenzano. Nel mirino la designazione di Palma di Napoli ("scelta ben mirata") e la sua direzione di gara che si somma alle ultime due altrettanto contestate. Insomma, la tavola è apparecchiata per 90 minuti di fuoco. Che potrebbero decidere la stagione.Roberto Sanvito